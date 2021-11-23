Общественник назвал «саратовскую провинцию» личным «сафари-парком» Рашкина

Юрист и общественный деятель Илья Ремесло назвал убившего лося Валерия Рашкина «барином-депутатом», приехавшим в «саратовскую провинцию», где закон — он сам. Собеседник «ФедералПресс» сравнил регион с «сафари-парком» политика и добавил, что подобные ситуации происходят там давно.

Это классика жанра — барин-депутат из парткома приехал на охоту в саратовскую провинцию. Её Рашкин держит в роли своего личного сафари-парка, где закон — это он сам. И такие чудеса продолжаются давно, «так было заведено», — высказался Ремесло.

Он также предположил, что депутат платил за право охотиться и перевозить мясо убитого животного.

Депутата от КПРФ задержали 29 октября в Саратовской области. В автомобиле Рашкина нашли разделанную тушу лося. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Запрос о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности был направлен в Думу 17 ноября, его планируется рассмотреть 25 ноября. В случае возбуждения дела ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что с Рашкина хотят не только снять депутатскую неприкосновенность, но и добиться для него меры пресечения. В Генеральной прокуратуре России полагают, что парламентарию следует запретить определённые действия.