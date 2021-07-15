«Полный бардак»: общественница о референдуме по всеобщей вакцинации

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и заместитель председателя московской Общественной палаты (ОП) Алексей Венедиктов анонсировал онлайн-голосование по обязательной вакцинации определённых групп населения. Оно должно состояться 29–30 июля. Венедиктов рассчитывает получить около 100 тысяч голосов. Доктор юридических наук и бывший член ОП Елена Лукьянова в интервью NEWS.ru объяснила, почему волеизъявление может быть полезным, даже если по закону его результаты не влекут обязательных действий. Она рассказала, реализует ли Венедиктов через эту инициативу пожелания высокопоставленных чиновников и будут ли проходить судебные процессы против обязательной вакцинации.

— Что вы думаете о голосовании в Общественной палате по поводу обязательной вакцинации?

— Так-то, конечно, пусть голосуют сколько хотят. Решения Общественной палаты, результаты её голосования — всё это не имеет никакого значения. ОП — это не законодательный орган. Тем не менее пусть себе голосуют.

— Вам не кажется, что это может быть пробным камнем перед всеобщей обязательной вакцинацией?

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

— Откуда же я могу знать, что у них в головах? Однако нельзя не отметить, что по этому вопросу идёт настоящая общественная дискуссия. Это очень хорошо, что эту дискуссию проясняют в совещательных органах. Так и должно быть: если общественная дискуссия есть, то нормальная Общественная палата должна к ней присоединиться, обсуждать и голосовать.

— Вам кажется, что в данном случае это не так?

— Подчеркну слово «нормальная». Юридического решения у этого голосования нет никакого, а то, что эту дискуссию проводит орган, который и должен это делать, это хорошо. Однако я задаюсь вопросом: а что, разве фактически обязательная вакцинация уже не введена? По крайней мере для отдельных категорий лиц? Она введена. Да, это так не называют, но тем не менее непривитых людей к работе не допускают ни в школах, ни в вузах, ни в медучреждениях. Поэтому о чём на самом деле говорить?

Можно не принимать никаких законов — обязательная вакцинация уже есть де-факто. При этом дискуссия продолжается. Раз так, пусть голосуют в Общественной палате. Я поддерживаю любой кипеж в любых организациях, если он отвечает потребностям общества, а не является заказом сверху. В данном случае инициатива отражает происходящее в обществе.

Видимо, в скором времени пойдут суды у людей, которым вакцина противопоказана, а их, допустим, не допускают к работе. Так мне кажется как юристу. Либо суды, либо это будет решаться ещё каким-то образом, потому что в данном случае речь идёт о нарушении трудового законодательства.

—​ Вы думаете, что суды пойдут навстречу жалобщикам?

— Требования о де-факто обязательной вакцинации ведь никем не приняты. Конечно, они противоречат закону. Увольнять людей за отсутствие прививки нельзя, отстранять от работы тоже, по идее, нельзя. Властям нужно вводить чрезвычайное положение, объявлять пандемию, и тогда эти ограничения прав будут хоть как-то законно выглядеть. Иначе всё это в судах будет проиграно, конечно.

— Если это случится, власть изменит своё решение?

Сергей Булкин/NEWS.ru

— В том-то и дело, что власть не принимает никаких решений. Она не хочет платить людям компенсацию и так далее. Всё отдано на откуп правоприменителям, руководителям предприятий и отраслевым чиновникам. Власть говорит: «Нет-нет, какая обязательная вакцинация, что вы».

— Это официально, но разве неофициально она не давит на все эти структуры с тем, чтобы они требовали от сотрудников привиться?

— Смотря о чём мы говорим. Никакой юридической силы все подобные разговоры не имеют. Закона, акта правительства, объявления ЧС нет. Пусть власть сама выпутывается из ситуации, в которой запуталась, а в Общественной палате голосуют. Но я не вижу это как шаг куда-то.

— Что вы думаете, как проголосуют?

— Думаю, если голосование будет честным, то оно примерно отразит настроения в обществе 50 на 50. Полный бардак, никто ничего не понимает, полно слухов о вакцинах, а власть ничего не делает, чтобы направить людей в правильное русло.

— О голосовании объявил Венедиктов, который, как считается, находится в хороших отношениях с высокопоставленными руководителями страны. Быть может, через него власти прощупывают почву?

— Не верьте слухам. Венедиктов — очень хороший журналист, профессионал. Ничей не «агент». Он видит, что есть запрос в обществе, и ставит волнующую людей тему на голосование в Общественной палате. Я бы на его месте так же поступила.