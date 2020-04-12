Общественная палата РФ завершит обновление до 1 июля

Московская мэрия назвала мошенническими все предложения оформить через соцсети или мессенджеры цифровые пропуска, которые с 15 апреля потребуются для передвижения по столице в личном и общественном транспорте.

В Интернете активизировались мошенники. Так, в Telegram появился бот <...>, который предлагает горожанам оформить пропуск через мессенджер. Он запрашивает номер телефона и персональные данные, необходимые для оформления цифрового пропуска, —...