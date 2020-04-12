Общественная палата РФ завершит обновление до 1 июля

Частично обновлённая Общественная палата России до 20 апреля сформирует рабочую группу, чтобы к июлю выбрать оставшихся 43 члена от общероссийских общественных объединений и НКО.
Сейчас определены 124 члена седьмого состава ОП, включая представителей от общественных палат субъектов. 14 новых членов ОП РФ наряду с семью членами шестого состава войдут в рабочую группу для организации и проведения конкурса по отбору ещё 43 членов от общероссийских объединений, — цитирует ТАСС секретаря палаты Лидию Михееву.
Первое заседание нового состава ОП пройдёт 1 июля.
Как писал NEWS.ru, 12 апреля Владимир Путин утвердил список из 40 членов Общественной палаты по «президентской квоте».