Общественная палата одобрила новый метод проверки водителей на алкоголь

https://static.news.ru/photo/e7423560-ab35-11ea-ae5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российских водителей могут начать проверять на алкоголь, фиксируя результаты на видеокамеру. Соответствующий проект был одобрен Общественной палатой РФ.

По словам зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимира Винницкого, предложенный новый порядок предварительной проверки на алкоголь нашёл соответствующую поддержку.

Он напомнил, что основные признаки опьянения сейчас выявляются визуально и по запаху, процедура протоколируется надлежащими документами в присутствии понятых.

Сейчас все эти процедуры [согласно проекту] сводятся к предварительной проверке, которая не несёт за собой каких-то правовых последствий, поскольку она является только проверкой. И в случае, если проверка даёт положительный результат, проводится медицинское освидетельствование, — заявил Винницкий журналистам РИА Новости.

В случае фиксации на видеокамеру проверка не требует остановки потока машин и поиска понятых. Она будет занимать всего несколько минут.

NEWS.ru писал, что в России чаще всего нетрезвых водителей в авариях с летальным исходом осуждают на срок от двух до пяти лет лишения свободы. Об этом свидетельствуют данные статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ за 2019 год.