Общественная палата объяснила фривольное поведение Навального в суде

https://static.news.ru/photo/ccf3da0e-6db0-11eb-b217-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Навальный на процессе по обвинению в клевете на ветерана перебивал судью из-за стресса, испытанного после приезда в Россию. Такое мнение высказал президент правления Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец», член Общественной палаты Михаил Аничкин.

Стресс Навального, скорее всего, связан с заменой ему наказания с условного на реальное.

Он не ожидал, что ему заменят меру пресечения, — поясняет Аничкин в беседе с URA.RU.

Из-за этого процесса, считает политик, Навальный может потерять своих сторонников. Люди, которые симпатизировали блогеру до процесса о клевете, просто перестанут его поддерживать.

Причиной фривольного поведения Навального в суде могло стать повышенное внимание к его персоне журналистов, считает заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов. Он также придерживается мнения, что процесс отвернёт от блогера его сторонников.

У Навального может стать меньше сторонников среди старшего поколения, — сказал Холодов, пояснив это тем, что люди старшего поколения более трепетно относятся к ветеранам Великой Отечественной войны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что судья приняла решение перенести заседание по делу политика Алексея Навального о клевете. Заседание состоится 16 февраля.