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Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов подписал указ, согласно которому выходной в субботу 28 декабря будет перенесён на 31 декабря. Об этом сообщает официальный сайт главы и правительства региона.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов подписал указ, согласно которому выходной в субботу 28 декабря будет перенесён на 31 декабря. Об этом сообщает официальный сайт главы и правительства региона. Также уточняется,...