Кабинет министров РФ в 2020 году выделит общероссийским организациям инвалидов более 1,5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение в понедельник, 9 декабря, подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.
Все средства организациям, занимающимся поддержкой людей с ограниченными возможностями, будут выделены из федерального бюджета.
В распоряжении отмечается, что Всероссийское общество инвалидов получит в будущем году 517 млн 927 тыс. рублей, Всероссийское общество слепых — 860 млн 549 тыс. рублей, Всероссийское общество глухих — 157 млн 944 тыс. рублей.
Подписанный Медведевым документ
Ранее NEWS.ru передавал, что свыше половины опрошенных россиян (54%) отметили изменение отношения к инвалидам в стране за последние 5–10 лет в лучшую сторону. Это в два раза превышает показатель 2010-го (26%). Чаще о положительной тенденции говорят женщины (59%) и молодёжь 18–24 лет (59%).
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