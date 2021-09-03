Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 7 млн

С начала пандемии в России выявлено 7 012 599 случаев заражения коронавирусом. Из них 18 645 — за минувшие сутки. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Из больниц по выздоровлении выписаны 15 256 пациентов. Всего за время пандемии с болезнью справились более 6,2 млн россиян.

За последние сутки зафиксировано 793 летальных исхода. Общее их число на сегодняшний день составляет 187 200.

В Москве выявлено 1542 случая заражения за сутки. Выздоровели 1158 жителей мегаполиса и 48 скончались. Столица остаётся лидером по уровню заболеваемости в стране. В то же время в оперштабе отметили , что она входит в тройку субъектов с наименьшими темпами прироста в сутки.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус на спад не пойдёт и примерно дважды в год всплески заболеваемости будут повторяться. По его прогнозу, очередного пика следует ожидать через три-четыре недели.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, отметила, что предпосылок для введения локдауна в стране нет. Она отметила, что вакцинация проходит неплохими темпами, но их нужно ещё ускорить, чтобы подъём заболеваемости осенью не стал критичным.