«Общая беда»: Тарасова высказалась о теракте в «Крокусе» Тренер Тарасова: россияне проявили человечность после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

Граждане России проявили человечность после теракта в «Крокус Сити Холле», заявила ТАСС заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она обратила внимание на то, что люди помогают пострадавшим, сдают кровь, а также делают пожертвования. По ее словам, россияне продолжат оказывать помощь. Тарасова также назвала произошедшую трагедию «общей бедой».

Главное, чтобы мы правильно понимали произошедшее, чтобы сохраняли человечность, помогали тем, кто пострадал. И я уверена, что каждый россиянин сегодня это делает. Люди сдают кровь — огромные очереди стоят. Жертвуют, помогают чем могут, уверена, что еще будут помогать, потому что наша беда, общая беда. И не надо ждать, [что] кто-то нас пожалеет, никакие соболезнования нам сейчас не помогут, — сказала Тарасова.

Ранее в Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что в Подмосковье за 23 и 24 марта собрали 1341 литр крови для помощи пострадавшим при теракте в «Крокусе». Отмечается, что всего на пункты сдачи крови пришли почти 4000 добровольцев.

24 марта президент России Владимир Путин поставил свечу за упокой погибших в результате трагедии, жертвами которой стали 137 человек. Российский лидер почтил память жертв теракта в церкви на территории резиденции Ново-Огарево.