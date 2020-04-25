Общавшиеся с заразившимся COVID-19 депутатом Калашниковым ушли на карантин

https://static.news.ru/photo/ae387bfa-86e4-11ea-bcf7-fa163e074e61_660.jpg Леонид Калашников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все, кто мог контактировать с депутатом Госдумы от КПРФ Леонидом Калашниковым, у которого была диагностирована вызванная коронавирусом пневмония, отправлены на карантин.

Дезинфекция помещений проведена. Все, кто мог контактировать, отправлены на карантин, — сказал ТАСС источник в нижней палате парламента.

Он добавил, что часть сотрудников аппарата Госдумы работает в удалённом режиме, а некоторые приезжают только для выполнения конкретных задач, например для организации видеоконференций.

Ранее NEWS.ru писал, что депутату Государственной думы РФ Леониду Калашникову диагностировали двустороннее воспаление лёгких, вызванное коронавирусом. В настоящее время парламентарий находится в больнице.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,8 млн человек, погибли свыше 197 тысяч, выздоровели более 789 тысяч.

В России на 25 апреля общее число инфицированных достигло 74 588 (+5966 за последние сутки), 6250 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умер 681 человек (+66 за последние сутки). В Москве — 39 509 (+2612 за последние сутки) заболевших, 3047 выздоровели, 366 умерли.