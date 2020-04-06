Обсерватор для карантина по коронавирусу в Петербурге начали охранять

https://static.news.ru/photo/5b7f2780-7828-11ea-8404-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бойцы ОМОНа взяли под круглосуточную охрану санаторий «Заря» в посёлке Репино в Санкт-Петербурге, переоборудованный под центр обсервации для людей, которые могут быть инфицированы коронавирусом и должны соблюдать режим самоизоляции.

Сотрудники ОМОНа в настоящее время уже выполняют задачи по обеспечению правопорядка на территории пансионата «Заря», — сказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» помощник начальника регионального управления Росгвардии Алексей Данке.

По его словам, все бойцы обеспечены респираторами, масками, перчатками и дезинфицирующими средствами.

Ранее NEWS.ru писал, что в Северной столице возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя Георгия Образцова, который должен был находиться на самоизоляции, но сбежал из пансионата «Заря».

По последним данным, в мире насчитывается более 1,27 миллиона человек, инфицированных COVID-19, скончались 66 498, поправились 262 985. За последние сутки в России подтверждены 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране на 6 апреля зарегистрированы 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек.