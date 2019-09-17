https://static.news.ru/photo/53a6cf44-b3ee-11e9-b741-fa163e074e61_660.jpg Ольга Скабеева Фото: vk.com/skabeeva

Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла лидера ЛДПР Владимира Жириновского, прошедшего «обряд изгнания бесов».

Страшно интересно, как он теперь — без бесов и порчи, — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Обряд очищения Жириновского прошёл в московском парке «Зарядье». Ритуал провели ненецкие шаманы.

Сам политик попросил «снять с него всю порчу и недельный стресс», а после проведения церемонии поблагодарил шаманов за чувство лёгкости, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что российская журналистка Ольга Скабеева посмеялась над президентом Украины Владимиром Зеленским. Поводом для иронии послужила обложка украинского журнала «Новое время», на которой лидер страны в золотой короне сидит, закинув ногу на ногу, на троне зелёного цвета. Слева размещена надпись: «Очень приятно, царь!».