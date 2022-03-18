Оброс мифами и легендами: как провалился единственный советский референдум

17 марта 1991 года в СССР состоялось всенародное голосование о сохранении Союза. Подавляющее большинство граждан высказалось за его сохранение. Первый и последний референдум в СССР давно оброс мифами и легендами. С одной стороны, он используется как прямое доказательство того, что граждане Союза хотели сохранить свою страну. При этом упускается из виду, что новый СССР должен был радикально отличаться от своего предшественника. С другой стороны, подчёркивается, что референдум носил рекомендательный характер. Выполнять его решение не были обязаны ни союзные, ни тем более республиканские руководители. Однако в условиях коллапсирующей союзной экономики, которая только в 1991 году потеряет 15% ВВП, власти не собирались играть в симуляцию «народного волеизъявления». Референдум 17 марта — это было серьёзно и увесисто. Другое дело, что уже в начале 1991 года региональная верхушка явно брала верх над союзным центром. Именно провал попыток сохранить СССР сделал решение референдума «рекомендацией» или чем-то вроде результатов общесоюзного соцопроса. Как говорится, видно, что люди хотят, но кто же им это даст?

Прибалтика наносит превентивный удар

В 1991 год СССР вступил не в лучшей форме. Хронический товарный дефицит, бич перестроечной экономики, доходит до максимума. Во многих регионах выстраиваются многокилометровые очереди за продуктами. Товары повседневного спроса распределяются по талонам. За обвалившейся экономикой следует демография — смертность превышает рождаемость.

Государственный корабль явно тонул. Проблема в том, что дублирующая система управления страной, которую сформировала общесоюзная партия, перестала работать. В СССР наступает хаос, из которого разные ведомства и руководство республик и автономий пытаются выбраться кто как может. Одни воруют или клепают схемы по продаже госимущества за рубеж. Другие же срочно пытаются свалить из разрушающегося на глазах у всех государства.

Застрельщиками разрушительных политических преобразований выступили прибалтийские республики, которые уже в 1988 году вышли с инициативой «республиканского хозрасчёта». Говоря откровенно, это было объявление Эстонией, Латвией и Литвой экономического суверенитета: союзные предприятия переподчиняются местным властям, отчисления в союзный бюджет резко сокращаются, а республиканские власти получают возможность самим вести внешнеэкономическую деятельность и тому подобное. Центр от таких перспектив не пришёл в восторг, а вот республиканские власти других субъектов Союза это предложение хорошо запомнили.

1989 год оказался рубежным для СССР. Попытка привить плановой экономике рыночные отношения провалилась. Экономический кризис наложился на кризис партийной и политической вертикалей. В этих условиях I и II съезды народных депутатов начали открыто требовать коренной политической реформы. Под вопрос была поставлена монополия КПСС на власть в стране.

В то же время политические верхушки республик Союза всё больше смыкались с радикальной демократической оппозицией (преимущественно правой), которая формировалась вокруг Народных фронтов.

В феврале 1990 года на пленуме ЦК КПСС ряд их представителей, например первый секретарь Казахской компартии Назарбаев, уже открыто говорили о суверенитете своих республик. Но первый удар по власти КПСС нанесла опять Прибалтика. 19 декабря 1989 года Компартия Литвы заявила о своём выходе из состава КПСС. Центр этого не понял, но и не предпринял каких-то шагов по возвращению «отступников» в лоно первичной организации. В результате был создан опасный прецедент. Оказалось, можно махнуть рукой на КПСС и тебе за это ничего не будет.

В марте 1990 года Верховный Cовет Литовской ССР заявил о восстановлении независимости республики. Конституции Союза и Литовской ССР перестали действовать, вместо них был принят Основной закон Литовской Республики на базе конституции 1938 года. И скоро по Прибалтике прошёл парад суверенитетов.

Быть может, союзный центр и хотел что-то сделать, например, насильственно подавить сепаратистов, но тут вмешалась международная политика. В декабре 1989 года Горбачёв и президент США Джордж Буш договорились на Мальте о том, что для защиты целостности СССР силовые методы применяться не будут .

Возможности Центра оказались скованы. Зато верхушки союзных республик поняли — чтобы сохранить Союз, Горбачёву придётся вести с ними переговоры. А это открывало возможности выбивать для себя столько суверенитета, сколько они могли унести.

15 марта 1990 года III съезд нардепов убрал из советской Конституции положение «о руководящей и направляющей роли КПСС». Вводилась многопартийность — Компартия как одна из основ советского строя прекратила своё существование.

Симановский Альберт/Фотохроника ТАСС

Парад суверенитетов

Вслед за прибалтийскими республиками в 1990 году ещё 11 союзных субъектов объявили о своём суверенитете. Первой это сделала Грузия — 26 мая, а последней — Киргизия, 15 декабря. Новые субъекты межгосударственных отношений один за другим принимали решения, что на их территории местные законы имеют приоритет над союзными. Их верхушки уже в союзе с радикальной правой оппозицией всё более склонялись к переформатированию СССР в рыхлую конфедерацию суверенных государств.

То, что Верховный Совет СССР параллельно с этим принимал законы о порядке выхода республик из Союза, о характере их будущих экономических отношений, уже не играло принципиальной роли. Местные съезды нардепов были укомплектованы оппозицией Центру. Они требовали независимости, а не сохранения СССР, который в тот момент переживал острейший экономический и политический кризис.

Символично, что 12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о суверенитете РСФСР, Горбачёв инициировал реформу государственного устройства СССР. Новая федерация должна была стать Союзом Суверенных Социалистических Республик с сильной центральной властью с большим набором полномочий — контроль за финансовой системой, армией, внешней политикой и налоговыми отчислениями. А это уже никак не вязалось с пожеланиями республиканских верхушек. Дескать, какой же это суверенитет, если Центр забирает налоги, да ещё и вмешивается во внутренние дела независимых государств!

В итоге в июле 1990 года на XXVIII съезде КПСС Горбачёву пришлось согласиться на ослабление Центра при сильных суверенных республиках. Фактически СССР встал на прямую дорогу своей ликвидации. Что было закреплено в ноябре 1990 года, когда было принято решение, что новое государство образуется на основе добровольного вхождения республик в его состав.

Положение об их социалистическом характере было снято — теперь это был Союз Суверенных Советских Республик. Но даже такой договор не устроил руководство РСФСР. Борис Ельцин на декабрьском заседании II съезда нардепов РСФСР предложил не торопиться и подписывать договор по частям.

По большому счёту козырей у Горбачёва в этих условиях не оставалось. Крупнейшая и самая мощная республика будущего Союза откровенно саботировала его создание. Ставку первый и последний президент СССР сделал на IV съезд союзных нардепов. На нём удалось принять решение о проведении референдума по вопросу о сохранении Союза.

ТАСС

Референдум, который ничего не решал?

Ситуация с референдумом сложилась весьма специфическая. Союзный центр во главе с Горбачёвым пытался использовать его как возможность для легитимации сохранения Союза. А вот верхушкам суверенных республик такой расклад был, по сути-то, не нужен. Поэтому когда Верховный Совет СССР 16 января 1991 года принял решение провести 17 марта 1991 года референдум, выносимые на голосование вопросы стали дополняться и уточняться.

Например, в Казахстане надо было решать, нужно ли сохранить Союз как «Союз равноправных суверенных государств». Это давало Алма-Ате возможность при случае мягко выйти из Союза. В России вопрос о сохранении СССР дополнялся вопросом о введении поста президента РСФСР. Украина же дополнила голосование опросом граждан по вопросу, согласны ли они с тем, что Украина должна войти в обновлённый СССР с учётом принятой декларации о её государственном суверенитете.

Одновременно с этим шесть республик Союза — Эстония, Латвия, Литва, Молдавия, Грузия и Армения — просто бойкотировали проведение референдума. И хотя часть их жителей сумела проголосовать, было понятно, что их мнение уже мало волнует новые суверенные власти.

Референдум закончился убедительной победой сторонников сохранения СССР. В нём приняли участие 148,5 млн советских граждан (80% от общей численности), из которых более 113,5 млн (76,4%) ответили «да», 32,3 млн (21,7%) — «нет», и около 3 млн бюллетеней были признаны недействительными. Проблема была в том, что эти результаты ещё надо было воплотить в жизнь.

И здесь всё зависело от того, сумеет Горбачёв договориться с руководством суверенных республик или нет. Как оказалось, союзный Центр оказался абсолютно не способен сопротивляться давлению со стороны набравших политическую мощь региональных элит.

Для консультаций по заключению нового союзного договора в апреле 1991 года Горбачёв начал встречи в Ново-Огарёво с представителями девяти республик, участвовавших в референдуме. И всё сразу же пошло не так. Горбачёв сдавал одну позицию Центра за другой, республики союза получали всё больше и больше полномочий. Достаточно быстро стало очевидным, что новый договор если и будет заключён, уже на юридическом уровне превратит Союз в конфедерацию независимых государств, слабо связанных между собой взаимными обязательствами.

Это же подтвердила группа Комитета конституционного надзора СССР и учёных-правоведов, которые давали юридическую оценку соглашению. Фактически республики без обиняков выразили желание никак не подчиняться центру, а получившийся союз должен был использоваться ими в своих интересах.

Во время очередной встречи 23 июля 1991 года в Ново-Огарёво между Горбачёвым, Назарбаевым и Ельциным было решено подписать новый союзный договор 20 августа 1991 года. Переговоры были записаны КГБ и, по мнению Ельцина, были спусковым сигналом для путча ГКЧП 19–21 августа 1991 года.

Дальнейшие события известны — массы жителей Москвы на улице, Ельцин, выступающий с грузовика, провал путча, суд на участниками переворота и запрет КПСС. Развал СССР стал де-факто свершившимся фактом. Беловежские соглашения 8 декабря 1991 года и Алма-Атинская декларация 21 декабря 1991 года юридически положили конец существованию Союза. Референдум о сохранении СССР так и не спас его.