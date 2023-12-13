Образы на новогодние корпоративы в России подорожали на 35%

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Новогодние образы на корпоративы в России подорожали на 35% по сравнению с ценами, зафиксированными в 2022 году, сообщает Telegram-канал SHOT Проверка со ссылкой на заявления экспертов бьюти-индустрии. По их словам, это явление обусловлено не только высоким спросом на данные услуги, но и ростом цен на саму косметику. При этом появление отечественных брендов косметики не поспособствовало снижению цен.

Специалисты отмечают, что после ухода западных брендов с российского рынка, отечественные производители начали создавать собственные линейки косметики. Однако за последний год стоимость ее производства выросла, что привело к росту цен на бьюти-услуги. Кроме того, некоторые мастера «берут цены из головы», стараясь заработать на ажиотаже, считают эксперты. Согласно результатам проведенного аналитиками анализа, сильнее всего подорожали услуги в Москве и Санкт-Петербурге (по 50%), в Екатеринбурге (30%), в Новосибирске (25%), а также в Сочи (15%). Средняя стоимость создания новогоднего образа в Москве составляет 20 тысяч рублей.

Психолог Александр Кононов ранее рассказал, как не потерять работу после новогоднего корпоратива. Он посоветовал россиянам быть осторожными при употреблении алкоголя, а также не пить спиртные напитки на пустой желудок. Кроме того, он рекомендует избегать внимания к себе и объективов камер.