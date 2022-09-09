Образец интеллектуальности и культуры: Патриарх Кирилл о Елизавете II Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II

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Елизавета II

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной его матери, британской королевы Елизаветы II. В своем письме священнослужитель назвал монархиню «образцом глубокой интеллектуальности и высочайшей культуры».

Свидетельствую, что она была очень открытым, общительным, тонко чувствующим собеседника человеком, являвшим образец глубокой интеллектуальности и высочайшей культуры, — написал патриарх.

Глава РПЦ поделился своими впечатлениями о визите королевы в Москву в 1994 году. Ее приезд патриарх вспоминает «с особой теплотой», поскольку это событие оставило у него «самые добрые впечатления». Кроме того, глава РПЦ сообщил, что был рад знать лично почившую королеву и иметь с ней общение во время его визита в Великобританию.

Патриарх Кирилл охарактеризовал период правления как «эпоху динамичного развития государственной, экономической, социальной и иных сфер жизни» Великобритании. На протяжении всех лет своего правления, Елизавета II оставалась «символом стабильности, преемственности и устойчивости многовековых исторических традиций» для всего Европейского континента, отметил глава РПЦ.