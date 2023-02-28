Обратная волна: почему россияне-релоканты возвращаются из-за рубежа После массовой волны эмиграции наметилась и обратная тенденция. Об этом — в материале NEWS.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне, покинувшие страну в последние полгода, начинают возвращаться домой. Политики и социологи говорят о наметившемся тренде. Причины у всех разные: одни уехали за границу на эмоциях, практически не имея с собой денег, вторые — так и не сумели найти работу за рубежом и адаптироваться к новым реалиям, третьи — не смогли получить легальный статус пребывания в другом государстве. Есть и те, которые честно признаются — только вдали от России они смогли почувствовать ее позитивные стороны. О наметившемся возвращении соотечественников домой — в материале NEWS.ru.

Почему релоканты уехали

Точное количество россиян, которые покинули страну за последний год, до сих пор нет. За выездом следит Федеральная служба безопасности, однако по цифрам опубликованным ведомством сложно сделать вывод, сколько человек эмигрировали. Это связано, прежде всего, с тем, что гражданин может выехать из страны, вернуться в нее и уехать вновь. В таком случае спецслужба засчитает это за несколько выездов. Пограничная служба ФСБ информировала о том, что граждане с января по март 2022 года совершили 3,8 млн поездок за пределы России. Это на 31% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Согласно имеющимся экспертным оценкам, «окончательно» из России уехало 512 тысяч человек. Однако, например, Forbes со ссылкой на оценки из Кремля указывал, что с начала мобилизации страну покинуло 700 тысяч человек. Руководитель Минцифры Максут Шадаев заявлял, что уехали из России и не вернулись обратно примерно 100 тысяч IT-специалистов.

Считается, что больше всего уехавших находится в Грузии — 112 тысяч человек по данным местного МВД, в Казахстане — 100 тысяч, в Турции — 78 тысяч, в Армении — 40 тысяч, в Киргизии — 34 тысячи. В Сербию, по разным оценкам, могло уехать от 50 тысяч до 100 тысяч граждан России.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Мцхета, один из древнейших городов Грузии

В середине февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 60% россиян, покинувших страну, уже вернулись обратно и продолжают трудиться на прежней работе.

У нас, кстати, за время с момента отъезда [за границу] более 60% вернулось и работает вновь на тех предприятиях, где раньше были, — заявил Володин на заседании Думы. При этом председатель нижней палаты парламента не уточнил, о каком периоде времени идет речь.

NEWS.ru нашёл таких людей. Наталья и Олег уехали из Москвы в марте прошлого года. Молодые люди признались, что «сильно испугались».

Мы не были готовы к такому повороту событий. До последнего не верили, что подобные события все же начнутся. Когда в феврале всё закрутилось, Наталья сразу сказала — поехали хоть куда. В итоге уехали в Казахстан, — рассказал Олег.

В Казахстане пара прожила до февраля 2023 года, после чего приняла решение вернуться на родину.

В принципе мы могли путешествовать и дальше, благо имеем удаленную работу, но на каком-то этапе поняли, что всё, наигрались, так долго жить невозможно. Почему? Да хотя бы потому, что очень хочется спать в своей постели, есть из своей тарелки. За эти месяцы вдали от родного дома многое поняли, точнее — увидели и позитивные стороны России. А они есть, — пояснила Наталья.

Иная история и у Андрея с Ириной — они покинули Краснодарский край минувшей осенью. Однако удаленной работы у них не оказалось. Андрей был вынужден спешно уволиться, у его супруги на тот момент работы не было.

Почему уехали? Наверное, поддались эмоциям: многие испугались и побежали. Ну и мы побежали. Схватили своего сына и имевшиеся сбережения и поехали в Турцию. Уже спустя месяц поняли, что так долго жить нельзя: сначала жили в апарт-отеле, но это очень дорого. Снять жилье на короткий срок не могли — турки просили оплачивать как минимум на полгода вперед. Стали возникать проблемы и со здравоохранением: ребенку надо было ставить прививки. Да и деньги, которые мы взяли с собой, просто таяли на глазах, — признался в разговоре с NEWS.ru Андрей.

По мнению Андрея, многие из покинувших страну после начала специальной военной операции в феврале прошлого года, а также примкнувшие к ним после объявления частичной мобилизации в сентябре, рано или поздно вернутся:

Причин несколько. Во-первых, многие априори считают, что жизнь за рубежом принципиально лучше. Но в той же Турции это совсем не так: да, прекрасная природа, климат, но, например, по уровню цифровизации страна существенно отстает от России. Во-вторых, менталитет — большинству, как мне кажется, никогда не удастся полностью адаптироваться к принципиально новым реалиям. В-третьих, легализация — получить разрешение проживать длительный срок на законных основаниях в чужой стране на деле оказалось очень тяжело. Ну и, в-четвертых, источники дохода. Одни уехали с какими-то сбережениями, другие — совсем пустые. Некоторые имели удаленную работу, но чаще всего в России. Однако уникальных специалистов, которых с руками готовы оторвать другие страны, на самом деле не так и много.

Он уверен, что, пожалуй, самый большой миф заключается в том, что на том же Западе «все нас ждут».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Турция, Стамбул

Какие стратегии есть у уезжающих

IT-разработчик Константин Кириллов из Московской области признался NEWS.ru, что у него есть стабильная работа, однако после трех месяцев проживания в Ереване понял, что хочет вернуться:

У нас уже сформировался «клуб вернувшихся» — среди моих друзей и знакомых таких немало. Причем возвращаются не только условные «бродяги», но и люди с работой и определенными доходами. Ответ простой: эмиграция — это всегда страшный психологический удар, не каждый готов к таким переменам. Кроме того, надо понимать, что эмиграция — почти в любом случае связана с понижением социального статуса.

Он также подтвердил, что «устал от бытовых неудобств» и отсутствия знакомого окружения.

За границей я несколько раз арендовал автомобиль. Вы будете смеяться, но я очень соскучился по своей машине. Соскучился и по своим друзьям. Конечно, ходил тут пить пиво со знакомыми, но это всё не то, можно сказать — суррогат какой-то, — рассказал Кириллов.

Подобных историй сегодня не так уж и мало, достаточно почитать профильные форумы и чаты релокантов. В эти моменты можно убедиться, что тоска по родине — не просто лирика, а вполне реальное состояние, с которым сталкиваются многие решившие покинуть по тем или иным причинам страну.

Впрочем, есть и другая позиция, которую в беседе с NEWS.ru обозначила Ксения, графический дизайнер из Нижнего Новгорода:

Да, я вернулась домой со своим молодым человеком, но скорее по личным обстоятельствам. Какой-то такой безумной тоски по березкам у меня не возникало. Я, может быть, выскажу крамольную мысль, но если бы мне там, за границей, дали мою российскую квартирку, я бы уехала, не особо раздумывая.

Общее слово «миграция» уже не вполне адекватно описывает ситуацию, потому как режимы миграции гораздо более многообразны, чем прежде, уточняет в разговоре с NEWS.ru социолог Мария Макушева. По ее словам, на это влияет и текущая неопределенность ситуации, и предшествующий период, в котором повышалась мобильность, свобода от стационарного рабочего места и росла категория работающих, в принципе не привязанных к какой-то территории.

Волна миграции-2022 не однородна, в ней можно выделить разные мотивы и стратегии. Первая группа — это переехавшие на постоянной основе. Действительно, не у всех оправдались карьерные или жизненные ожидания, и часть уехавших вынужденно возвращается. Что не исключает новых попыток отъезда в будущем. Но есть также «маятниковая» миграция, при которой человек регулярно возвращается в Россию, так как его связывают со страной дела, требующие физического присутствия, — говорит Макушева.

Другая стратегия — «выжидательная» — в основном, на период мобилизации, продолжает собеседница NEWS.ru.

Есть еще стратегия создания «второй базы» на случай, если она понадобится. Это не полный перечень. И к нему еще стоит добавить разницу в жизненных обстоятельствах (карьера, семья) и мотивах отъезда (политические, связанные с ограничениями в профессиональной деятельности, попытка ухода от призыва), — перечисляет Макушева.

По ее оценкам, преждевременно говорить о массовом возврате уехавших. Специалисты пока до конца не понимают, какова их структура и дальнейшая стратегия в зависимости от меняющейся повестки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему уехавшие возвращаются

Руководитель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов полагает, что причин возвращения релокантов на родину, как правило, несколько.

Ключевая причина — в сложностях адаптации: интегрироваться в новую среду сложно, там действует своя система фильтров, допусков, поддержки своих. В разных странах по-разному, но такой легкой интеграции, которая существовала в России, нет практически нигде. Везде местные сообщества блокируют приход чужаков. Сюда же надо добавить переоценку собственной компетенции и уникальности, проблемы с языком, разные культурные привычки — например, повышенную московскую торопливость не переносят в Сербии, — рассказал NEWS.ru Фирсов.

По его мнению, российский креативный класс вообще страдает повышенным самомнением, ощущением, что нет барьеров, которые не возьмет московский интеллектуал.

Но есть и другие причины. Часто отъезд был бегством от мобилизации, теперь ресурсы закончились, новой волны пока нет, можно попробовать осторожно вернуться. К тому же, разорванными оказались семьи: жены и дети в ряде случаев оставались в России. И меняется позиция работодателей. Многие компании лояльно отнеслись к переезду сотрудников, наладили удаленный режим. Но долго эта модель работать не может: теряется эффективность процессов. Поэтому персонал попросили определиться: вы или здесь, или там, но уже сами. Как и предполагалось ранее, началась обратная волна, — резюмировал собеседник NEWS.ru.

При этом эксперты обращают внимание на максимально спокойную тональность по отношению к релокантам, которую в своем недавнем послании Федеральному собранию озвучил президент Владимир Путин. Глава государства, в частности, дал понять, что государство не будет заниматься «охотой на ведьм», а «большинство граждан заняли принципиальную позицию по отношению к СВО, поддержали нашу позицию по отношению к Донбассу, в этом проявился патриотизм».