Воспитанник московского детдома, который попросил президента РФ Владимира Путина помочь ему вернуться домой, чтобы повидаться с родными, впервые за четыре месяца поехал туда на выходные.
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В результате после оформления необходимых документов был решён вопрос о выдаче разрешения на временную опеку — гостевого режима. Его оформили на крёстного, и Миша сразу же после совещания поехал домой, где проведёт все выходные.
Как писал NEWS.ru, мальчик пообщался с главой государства 27 февраля в тематическом парке развлечений «Остров мечты», куда до официального открытия были приглашены воспитанники детских домов, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского. Ребёнок рассказал президенту о своей бабушке, которая живёт в Москве и к которой он хочет попасть.
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