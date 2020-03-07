https://static.news.ru/photo/7be71fd0-608d-11ea-993b-fa163e074e61_660.jpg Фото: deti.gov.ru

Воспитанник московского детдома, который попросил президента РФ Владимира Путина помочь ему вернуться домой, чтобы повидаться с родными, впервые за четыре месяца поехал туда на выходные.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка, детский омбудсмен Анна Кузнецова встретилась с 14-летним Мишей, его бабушкой и крёстным. Дальнейшее жизнеустройство мальчика решалось с участием представителей соцзащиты.

В результате после оформления необходимых документов был решён вопрос о выдаче разрешения на временную опеку — гостевого режима. Его оформили на крёстного, и Миша сразу же после совещания поехал домой, где проведёт все выходные.

Как писал NEWS.ru, мальчик пообщался с главой государства 27 февраля в тематическом парке развлечений «Остров мечты», куда до официального открытия были приглашены воспитанники детских домов, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского. Ребёнок рассказал президенту о своей бабушке, которая живёт в Москве и к которой он хочет попасть.