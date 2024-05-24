Обратился к Путину: кто сносит дом звезды «Холопа» Самойленко в Москве

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Жители дачно-строительного кооператива (ДСК) имени Ларина в Москве обратились к президенту России Владимиру Путину и к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. По словам местных, в поселке начался незаконный снос домов неизвестными лицами. «Приехала бригада, бульдозер — и начали крушить здание», — рассказали NEWS.ru взволнованные жильцы.

Что такое ДСК имени Ларина и кто там живет

В ДСК имени Ларина находится примерно 350 домов, в которых проживают около двух тысяч человек. В некоторых зданиях живут по три-четыре поколения: бабушки, родители, внуки и правнуки. Поселок возник в 1931 году. Тогда эти земли входили в Краснополянский районный совет и находились за пределами Москвы.

«Участки выдавали трудящимся предприятий столицы, ученым, творческой интеллигенции. Например, мой дед преподавал в авиационном училище. Ему выделили землю для строительства дома, поскольку была большая семья», — рассказала NEWS.ru жительница ДСК Елена Сухарева.

Она отметила, что в то время людям приходилось самостоятельно осушать болото, корчевать деревья и засыпать овраги.

Бабушка жительницы Анны Васильевой принимала экзамен по английскому языку у Вячеслава Молотова, который позже возглавлял Совет народных комиссаров СССР. Ее мама — 91-летняя Изабелла Аркадьевна, участница обороны Москвы, ветеран труда. В начале мая, как говорит Васильева, Путин поздравлял ее родительницу с 79-летием Великой Победы.

Фото: NEWS.ru Жители ДСК имени Ларина

«Еще один наш сосед Тарасов Борис Федорович был участником Парада Победы 1945 года, кадровый военный. Умер год назад, не дожив ровно год до своего 100-летия. Мария Данилюк — боевая летчица из легендарного полка „Ночные ведьмы“, ветеран войны. Тоже умерла недавно. Здесь живут ее дети, внуки, правнуки», — говорит Сухарева.

В разные годы в поселке жили композитор Владимир Дашкевич, исполнитель роли Остапа Бендера актер Арчил Гомиашвили, звезда известной в СССР телепередачи «Кабачок „13 стульев“» Рудольф Рудин и многие другие известные личности. Более 15 лет здесь живет актер Александр Самойленко со своей семьей. Он известен по фильмам «Холоп» и «Холоп-2», сериалу «Папины дочки» и другим киноработам.

Что случилось в ДСК 8 мая

Поселок располагается в районе Лианозово города Москвы. Рядом с ним проходит МКАД. По словам Сухаревой, 8 мая приехали бульдозеры и начали сносить здание, которое является территорией общего пользования поселка и стояло на балансе ДСК как официальной юридической структуры.

«Это были складские помещения и ангар по обслуживанию уборочной техники поселка», — уточнила собеседница NEWS.ru.

По словам жителей, бульдозеристы и сопровождавшая их группа рабочих даже «не представились, никаких документов не предъявили». Часть вещей из разрушенных построек, в том числе дорогостоящий металл и брус, вывезли на грузовиках, говорят местные.

Рядом находится газовый наполнитель и проходят трубы. По словам жителей, газовые службы должны быть заранее уведомлены о проведении строительных или демонтажных работ в опасной близости от наполнителя. Но их никто не проинформировал, отмечают в поселке.

Фото: NEWS.ru ДСК имени Ларина

«27 апреля в правление кооператива поступила некая бумага из госинспекции по недвижимости Москвы. В ней было написано: „Освободить помещение в срок до 7 мая“. Указывался адрес правления ДСК. Напомню, 27 апреля был последним рабочим днем перед длинными майскими праздниками. То есть мы не успевали даже выяснить причину претензий. 8 мая, как уже сказано, приехали бульдозеры — совсем по другому адресу. И начали крушить и ломать», — сообщает Сухарева.

О чем жильцы поселка просят Путина и главу СК

По словам жителей, один из рабочих, крушивших здание, назвался прорабом и показал картинку в своем телефоне.

«Сказал, что „это схема Москвы и территорию, выделенную красной линией, нам нужно зачищать“. Он именно так и сказал! А красным цветом на его схеме был выделен весь наш поселок. Стало очевидно, что сегодня бульдозеры рушат здание для уборочной техники, а завтра поедут по остальному поселку и нашим домам», — переживают жители ДСК.

Дом звезды «Холопа» Самойленко расположен совсем рядом с уже разрушенной постройкой. Жена артиста Наталья Громова в эксклюзивном интервью NEWS.ru сообщила, что они вместе с мужем наблюдали из окон работу демонтажной бригады и испытали «огромный ужас».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Супруга Александра Самойленко актриса Наталья Громова

«Вечером на собрании жителей я узнала, что над поселком нависла угроза сноса. Наш дом, вполне вероятно, будет следующим в списке на снос. Мы очень любим наш поселок. Здесь растет наша с Сашей дочь. Замечательные отношения с соседями. И мы, конечно, будем бороться за поселок вместе с другими жильцами», — рассказала Громова.

Юрист ДСК имени Ларина Татьяна Данеева в разговоре с NEWS.ru высказала опасение, что при межевании столицы с добавленными к ней новыми территориями поселок могли не учесть по какой-то причине.

«Теперь здесь могли запланировать к строительству новый микрорайон. Повторюсь: поселок существует с 1931 года, и его граница неизменна, согласно всем документам, которые имеют место», — подчеркнула юрист.

Она отметила, что земли ДСК имени Ларина в собственность городу Москве «никогда не передавались, нет таких документов о передаче права собственности». В законодательстве прописано, что если до введения в действие нового Земельного кодекса РФ земля была передана юридическому или физическому лицу на праве собственности, «а также на ином вечном праве, куда входит в том числе право постоянного и бессрочного пользования», то к юрисдикции Москвы это не относится.

Фото: NEWS.ru ДСК имени Ларина

Жители записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить их права. А также обратились к главе СК Александру Бастрыкину, так как, по их мнению, «уже совершено преступление».

«Без суда и без каких-либо документов произведен снос и незаконное лишение ДСК имущества. Просим СК взять этот вопрос под контроль. Хотим, чтобы наши законные права не ущемлялись», — просят жители.

Жена звезды «Холопа» Самойленко Наталья Громова выразила надежду, что «произошла какая-то ошибка, которая будет устранена и поселок не уничтожат».

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