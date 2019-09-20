https://static.news.ru/photo/dc2e2c1a-db83-11e9-a039-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eгор Канавин/News.ru

Около 1,8 тыс. художественных руководителей, директоров, режиссёров и артистов российских театров подписали обращение к президенту РФ Владимиру Путину в поддержку актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года по обвинению в насилии в отношении сотрудника ОМОНа.

Открытое письмо к главе государства опубликовано на сайте театра «Сатирикон». Театральное сообщество призывает президента «разобраться в ситуации, взять дело на контроль и повлиять на вынесение справедливого апелляционного решения».

С момента опубликования обращение пописали уже 1786 человек. В их числе — худрук «Сатирикона» Константин Райкин, глава Союза театральных деятелей Александр Калягин, худрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский, худрук РАМТ Алексей Бородин, худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев, худрук Театра Сатиры Александр Ширвиндт.

Как писал News.ru, Генпрокуратура попросила Мосгорсуд выпустить под подписку о невыезде актёра Павла Устинова. Заседание по ходатайству Генпрокуратуры об изменении меры пресечения Устинову состоится 20 сентября.

16 сентября Тверской суд приговорил актёра к трём с половиной годам колонии общего режима, признав его виновным в применении опасного для здоровья насилия к омоновцу (ч. 2 ст. 318 УК). По версии следствия и суда, Устинов участвовал в несогласованной акции 3 августа, за что его задержали. При этом, как говорится в постановлении, он активно сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа. Судья дважды отказал в ходатайстве защиты Устинова о просмотре видеозаписи, на которой виден момент до задержания.

Решение суда и сам факт обвинения возмутили общественность. В Сети начался флешмоб в поддержку осуждённого. За Устинова вступились звёзды шоу-бизнеса, журналисты и священники, генсек «Единой России» Андрей Турчак и другие.