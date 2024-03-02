«Обращайтесь»: Симоньян ответила на суету Шольца вокруг записи офицеров ФРГ Симоньян предложила Шольцу помощь с расследованием утечки беседы офицеров ФРГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала заявление канцлера Германии Олафа Шольца, который призвал быстро и тщательно прояснить обстоятельства ситуации со слитой в Сеть беседой немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту. Журналистка предложила политику обратиться за помощью к РФ.

Вы обращайтесь, поможем с выяснениями, — сказала Симоньян.

О существовании такой записи впервые рассказала главред RT, она же обнародовала разговор высокопоставленных офицеров ФРГ в интернете. На записи военные обсуждают размеры Крымского моста, который сопоставили со взлетной полосой, а также варианты атаки объекта с использованием ракет Taurus. По словам Симоньян, в беседе принимали участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе и инспектор BBC Инго Герхартц, а также сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.

Вскоре Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг появившейся записи. Случившееся канцлер назвал «очень серьезной проблемой» из-за возможного внешнеполитического ущерба.

Издание Berliner Zeitung уже сообщило, что обнародованная запись является подлинной. По данным газеты, перехваченный разговор — не фейк и не был создан с помощью искусственного интеллекта. Издание назвало произошедшее «крупной катастрофой», которая «вызовет бессонные ночи» не только в немецкой армии.