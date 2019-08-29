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Россияне стали реже лечиться за рубежом. До 2014 года за границу выезжали с подобными целями около 1% жителей страны. Сейчас показатель упал почти вдвое — до 80-100 тысяч человек. Среди «фаворитов» — клиники Израиля и Германии.

На днях правительство РФ одобрило программу развития экспорта услуг до 2025-го. Отдельный пункт в документе посвятили обеспечению потока иностранных граждан в отечественные лечебные учреждения, говорится в материале журнала « Профиль »

Ежегодно около 11 млн человек путешествуют с целью поправить своё здоровье. Через несколько лет показатель может увеличиться в несколько раз, достигнув 3% населения Земли. Оборот подобного туризма составит до $3 трлн к 2025 году. В 2017-м сумма приблизилась к отметке в $440 млрд.

Ранее News.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить визовый режим для некоторых государств, жители которых приезжают в страну для лечения.