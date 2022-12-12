Обогнувший пешком Землю путешественник Лукьянов устроился работать курьером

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Сергей Лукьянов

Петербуржец Сергей Лукьянов, который отправился в пешее кругосветное путешествие в 60 лет и успешно его завершил, устроился работать курьером в аптеке. В СМИ сообщили, что путешественник ежедневно проходит по 15–20 км и почти не пользуется транспортом — кроме метро. Мужчина рассказал, что по сути получает деньги за занятия спортивной ходьбой, так как проходил бы то же расстояние в день и без курьерской работы.

Я работаю курьером в аптеке. Из транспорта использую только метро. По сути, заказы разношу, занимаясь спортивной ходьбой. Я бы и просто так ею занимался, а тут мне еще и платят, — пояснил Лукьянов.

Петербуржец отправился в двухгодичное путешествие вокруг Земли в возрасте 60 лет после спора с одним из членов клуба любителей бега «Динамо», который посчитал, что сегодня никто не смог бы обогнуть весь свет пешком. Кругосветное путешествие было давней мечтой Лукьянова и 1 апреля 2015 года он отправился в путь, однако через 5 тысяч км у него обострились проблемы с грыжей и ему пришлось прерваться. Спустя 50 дней после операции он направился в Китай, проходя 50 км за 14 часов. На своем пути путешественник побывал в трех частях света, пережил ограбления и нападения, ночевал где придется, однако в итоге, пройдя 23 тыс. км, успешно вернулся домой.

Российский путешественник Федор Конюхов ранее стал первым на планете, кому удалось пересечь южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на вёсельной лодке. Одиночное кругосветное плавание он начал 6 декабря 2018 года из порта Данидин в Новой Зеландии и закончил 9 мая 2019-го у островов Диего-Рамирес.