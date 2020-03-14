https://static.news.ru/photo/f5ec917c-663f-11ea-9094-fa163e074e61_660.jpg Михаил Веллер Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Писатель Михаил Веллер подготовил обращение к россиянам по поводу предстоящего голосования, в том числе по поправке Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков.

По его словам, недавние исторические примеры показывают, к чему приводит пассивность граждан в ключевые для страны моменты. Писатель призывает соотечественников хорошо подумать перед голосованием. Его обращение публикует «Собеседник».

Свобода доступна только сильным, умным и храбрым. Слабым, глупым и робким свобода недоступна. Из слабых, глупых и робких получаются только рабы. И сейчас тот самый исторический момент, когда можно спросить себя: «Мы не рабы. А кто?» — задаётся вопросом Веллер.

Он отмечает, что свободные люди таких вопросов себе не задают.

И когда сетуют бессильные массы, говоря «ну что же делать теперь», — это расписывание в собственном рабстве. А у рабов всегда найдётся хозяин, — подчеркнул писатель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин направил в Конституционный суд запрос об оценке поправок в Конституцию. Он попросил КС высказаться об изменении, которое предполагает возможность ему занять пост главы государства в пятый и шестой раз. Политик запросил мнение судей о соответствии поправок и порядка их принятия статьям 1, 2 и 9 Основного закона.