«Обнуление» — слово и понятие года

Во всём мире принято отслеживать, так сказать, филологический аспект информационного поля. И выбирать самую упоминаемую персону недели, месяца, года, заодно и соответствующее слово года. Причём слово должно быть не просто часто употребляемым, но и стать своеобразным мемом, породить целый лингвистический ряд. По наблюдению аналитиков медийной сферы из Института русского языка им. Пушкина, в уходящем году таким словом стало «обнуление». Хотя изначально казалось, что пальма первенства будет отдана медицинским терминам — пандемии или коронавирусу. Но дело в том, что во внимание были приняты и все перипетии, связанные с вхождением этого понятия в самый широкий обиход, и его широкое полисемичное звучание.

Сергей Булкин/NEWS.ru

И мы же помним, какие страсти кипели в прошлом феврале на заседании Государственной думы, которое должно, без сомнений, войти во все школьные учебники истории. Как изначально нескольким депутатам была поручена почётная миссия предложить Госдуме самораспуститься, поскольку, мол, выборы новой должны были пройти уже исходя из вносимых в Основной закон поправок. Известно, что коммунисты были против такого шага, поскольку не имели достаточно времени, чтобы начать собственную блиц-кампанию по выборам в парламент.

Впоследствии, когда идея преждевременного роспуска была отвергнута, именно позицией оппозиции и объяснили отказ от такого шага. На деле же, как потом стало известно, был серьёзный спор двух «кремлёвских башен». В частности, сторонником роспуска считали Сергея Кириенко, а вот спикер нижней палаты Вячеслав Володин якобы всячески такому решению противился. Но в тот день на пленарном заседании слово взял борец Александр Карелин и предложил коллегам-депутатам проголосовать за роспуск. Тут же вспыхнула дискуссия, причём Жириновский был склонен проголосовать «за».

Однако лично прибывший в Госдуму президент охладил страсти, не поддержав такое предложение. Правда, самого Карелина за стойкость позже поощрили сенаторским креслом. Но политическая драма на этом не завершилась. Неожиданно для большинства с места выступила Валентина Терешкова и, сославшись на волю своих избирателей, предложила, как сформулировали впоследствии, «обнулить» президентские сроки по причине обновления Конституции. То есть дать возможность Владимиру Путину избираться вновь.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Потом, как мы помним, вспыхнула нешуточная дискуссия уже за стенами парламента, в которую были втянуты политконсультанты и политтехнологи, политологи и журналисты, прокремлёвские теоретики и ярые оппозиционеры. Тогда-то и прозвучал во всю мощь термин «обнуление», который вошёл в самый употребляемый лексикон. Причём оппозиция педалировала тот момент, что по её мнению, вся интрига с конституционной реформой и была задумана ради обнуления. А все остальные предлагаемые новации есть просто прикрытие. Официальные политологи же делали акцент на социальной составляющей реформы и на ограничениях, которые она наложит на чиновников и депутатов, получивших запрет на двойное гражданство и заграничные счета.

С тех пор понятие «обнуление» не сходит с газетных полос, звучит с телеэкрана, его постоянно вспоминают по случаю и без в Instagram и на многочисленных интернет-сайтах. Обычно его употребление связывают с дальнейшими намерениями Владимира Путина, который всё ещё не решил, как поступит в 2024 году. Но очевидно, что он до самого последнего момента не захочет быть «хромой уткой», что и доказала его последняя пресс-конференция.

Впрочем, теперь «обнуление» начинают воспринимать более широко, не увязывая его исключительно с политическим будущим страны. На фоне сотрясающей мир пандемии это понятие теперь трактуется как доказательство того, что обнуляется прежний мир, прежний образ жизни. И что даже после окончания острой фазы эпидемии мы не вернёмся к своим допандемийным делам. Весь мир просто обнулится. А у кого-то и электросчётчик вдруг обнулится. Но это уже совсем другая история.