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Автоматы по продаже билетов с обновлённым интерфейсом начали тестировать в метро Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

Новый интерфейс билетных автоматов удобнее и информативнее предыдущей версии. Теперь на главном экране можно сразу выбрать нужный тип билета или абонемента для проезда по МЦД, — цитирует его «Интерфакс».

Благодаря тому, что пассажиру не придётся совершать лишних действий, сократится время, проведённое им у автомата и соответственно очереди. Первые обновлённые автоматы заработали на станции «Белорусская». В дальнейшем усовершенствованный интерфейс появится в билетных автоматах, установленных на станции «Комсомольская» Кольцевой и Сокольнической линий, а также на станции «Парк Победы» Арбатско-Покровской линий.

Ранее NEWS.ru писал, что москвичи столкнулись с неожиданным явлением. На их карты «Тройка» стали поступать по 20 тысяч рублей, хотя сами жители столичного региона никаких начислений не производили.