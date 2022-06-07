Обновленное меню «Макдоналдса» с новыми ценами попало в Cеть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash опубликовал возможный вариант обновленного меню сети быстрого питания «Макдоналдс». Как утверждает издание, в меню останутся маффины, стрипсы, наггетсы и шримп-роллы.

Также на кадрах с возможным меню указаны цены на еду. В среднем стоимость продуктов питания увеличится на 1–2%.

В разговоре с NEWS.ru пресс-служба компании назвала данную новость слухом и отказалась комментировать.

Нет, такие слухи мы не комментируем, — заявил представитель «Макдоналдса».

На вопрос о том, сохранится ли прежний состав блюд, в компании также ответили расплывчато.



Продукты, несомненно, останутся вкусными, — поделился сотрудник сети.

Ранее стало известно, что «Макдоналдс» в России подал две заявки на регистрацию. Такие данные следуют из реестра Роспатента. В логотипах предполагается использовать три цвета — зелёный, оранжевый и красный.