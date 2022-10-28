Обнаружена связь развития рака матки и средств для выпрямления волос Ученые США: средства для выпрямления волос повышают риск развития рака матки в два раза

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У женщин, которые используют средства для выпрямления волос более четырех раз в год, в два раза повышается шанс заболеть раком матки, пишет LIVE24. Об этом стало известно из результатов исследования американского Национального института наук об окружающей среде, которое продлилось 11 лет. Одна из исследователей Александра Уайт рассказала, что риск развития рака матки у женщин, которые используют выпрямители волос, составляет 4,05%, тогда как у тех, кто ими не пользуется, — 1,64%.

По нашим оценкам, у 1,64% женщин, которые никогда не пользовались выпрямителями для волос, к 70 годам разовьется рак матки; но у тех, кто часто использует выпрямители, этот риск риск возрастает до 4,05%. Этот показатель удвоения беспокоит, — заявила Уайт.

Развитие рака провоцируют используемые в выпрямителях химические элементы, такие как формальдегид, металлы, парабены и бисфенол, пишет издание. Отмечается, что их опасность увеличена из-за высокой абсорбации через кожу на голове, что усугубляется ожогами от выпрямителя.

Онколог-маммолог Дмитрий Краcножон ранее заявил, что косвенно на возникновение рака молочной железы (РМЖ) влияет регулярное употребление алкоголя и ожирение. Эксперт при этом отметил, что женские половые гормоны также причастны к возникновению рака, но не являются причиной его появления. По его словам, женщинам после 42 лет желательно выполнять рентгеновское исследование молочных желез.