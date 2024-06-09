Обнародованы подробности смерти актрисы Сенкевич, родившей двойню в 60 лет Goniec: незадолго до смерти актриса Сенкевич лечилась от желтухи

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Актриса театра, кино и телевидения, а также «самая старая мама Польши» Барбара Сенкевич незадолго до смерти лечилась от желтухи, сообщил портал Goneic. По его информации, уход артистки стал огромной неожиданностью для ее семьи. Сенкевич умерла около трех часов ночи 7 июня.

Женщина скончалась в своей варшавской квартире. На место смерти приезжали машины полиции и две бригады скорой помощи. Известно, что в 60 лет женщина родила двоих близнецов, сейчас им по девять лет. Дальнейшая судьба детей пока что не раскрывается.

Ранее сообщалось, что турецкая актриса Фатма Каранфиль, известная зрителям по роли в сериале «Великолепный век», ушла из жизни в возрасте 72 лет. Артистка скончалась от онкологического заболевания. Каранфиль участвовала во многих успешных проектах и была удостоена многочисленных наград. Каранфиль начала сниматься в фильмах и сериалах в 1960-х годах. Она появлялась в таких проектах, как «Забудь мое имя», «Жар обжигающей кожи» и «Запретная любовь».

Также стало известно об уходе из жизни британского актера Уильяма Расселла, появившегося в первых двух сезонах сериала «Доктор Кто». В общей сложности он снялся в 78 эпизодах. На момент смерти артисту было 99 лет.