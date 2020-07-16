Обнародован доклад о слежке за россиянами во время пандемии

https://static.news.ru/photo/09af136c-c787-11ea-ac07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стали известны масштабы слежки за россиянами в период пандемии коронавируса. Соответствующий доклад опубликовала международная правозащитная группа «Агора». Специалисты подробно рассказали о методах слежки и сбора сведений о частной жизни граждан.

Автор текста, правовой аналитик Дамир Гайнутдинов перечислил несколько технологий сбора информации. По его словам, в масштабе всей страны власти отслеживали местонахождение граждан с помощью централизованной обработки данных геолокации мобильных телефонов. Кроме того, передвижения людей контролировали посредством системы цифровых или аналоговых пропусков и видеонаблюдения.

При этом, как отметил Гайнутдинов, функции наблюдения делегировались представителям ведомств и «частных субъектов», медработникам, хотя по закону это могут делать только сотрудники полиции или Росгвардии. Отдельное внимание он обратил на ситуацию в Москве. Как отмечается в докладе, в столице ещё до пандемии была создана крупнейшая в России сеть камер видеонаблюдения. С помощью системы распознавания лиц властям не только удалось выявить нарушителей карантина, но и оформить штрафы за езду без пропуска.

Правозащитник отметил, что в Москве также дифференцировали граждан «по объёму доступных прав и свобод». Ряд жителей, в том числе полицейские, могли покидать место проживания в любое время и передвигаться без пропуска, обычные люди должны были оформлять пропуск. Лиц с COVID-19 или ОРВИ отслеживали с помощью приложения «Социальный мониторинг».

В ряде регионов, по словам эксперта, произошли утечки личных данных граждан. В частности, в открытом доступе появилась информация о болеющих коронавирусом в Чувашии. Опыт, полученный властями во время карантина, может позволить «быстро развернуть плотное наблюдение», считает Гайнутдинов.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального регистра. Инициатива направлена на систематизацию и унификацию сведений, содержащихся на государственных и муниципальных ресурсах. Оператором регистра станет Федеральная налоговая служба, которая также займётся защитой содержащейся в нём персональной информации, писал NEWS.ru.