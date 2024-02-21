Обморок робота-пса на открытии Игр будущего попал на видео Пес-робот упал во время выступления на Играх будущего в Казани

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Торжественная церемония открытия турнира «Игры будущего» в Казани

Один из пяти роботов-псов упал и не смог подняться во время танца на открытии Игр будущего в Казани, передает РИА Новости. На опубликованном видео пять роботов и трое человек исполняли танцевальный номер. В один из моментов они синхронно погладили роботизированных питомцев, из-за чего один из псов потерял равновесие.

Робот-пес попытался сбалансировать движение, встав на передние «лапы», но не удержался и обездвиженным упал на плоскость сцены.

Ранее певец Дима Билан исполнил российский гимн на открытии Игр будущего в Казани. Вместе с ним спела «Серебряный голос России» Эльмира Калимуллина. Оба находившихся на сцене исполнителя, а также бэк-вокалисты были в белых нарядах. Зал с первых нот стоя слушал гимн, включая президента Владимира Путина. В зрительном зале он находится между гимнастом Никитой Нагорным и фигуристкой Камилой Валиевой.

Ранее Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане. С подобной инициативой выступил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой российского государства.