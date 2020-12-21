Обманувшая Путина «беременная» девушка не работает журналистом

https://static.news.ru/photo/acd08a5c-42a3-11eb-9575-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рязанское отделение Союза журналистов России намерено провести проверку после выступления Александры Безукладовой на ежегодной пресс-конференции российского лидера Владимира Путина.

По словам руководителя местного отделения СЖР Галины Зайцевой, девушка работает медиаменеджером, а не журналистом, и не состоит в союзе.

Я впервые встречаюсь с такой ситуацией, на моей памяти ещё не было такого случая. Она не журналист профессиональный. Мы в своём отделении соберёмся, и будет реакция, но в данном случае мы не можем исключить, потому что она не состоит в союзе, — подчеркнула Зайцева.

В свою очередь глава СЖР Владимир Соловьёв заявил, что профессионализм Безукладовой вызывает сомнения. Кроме того, он считает, что её поступок не совпадает с этикой журналистской работы.

Очень многие возмущены, как она начинала этот разговор и содержанием этого разговора, — цитирует Соловьёва радиостанция «Говорит Москва».

Как писал NEWS.ru, ранее в Общественной палате России призвали сурово наказать солгавшую Владимиру Путину рязанскую журналистку Александру Безукладову. С таким предложением выступил первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Во время пресс-конференции рязанская журналистка, директор издания «МК в Рязани» Александра Безукладова стояла с плакатом «Я беременна». Когда ей позволили задать вопрос, она попросила Путина присвоить вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову звание Героя России «за спасение семи человек во время пожара». Президент заинтересовался этой историей, однако спросил, какое отношение к этому имеет её беременность. Выяснилось, что девушка не беременна, а просто решила таким способом привлечь к себе внимание. На что Путин заявил, что она их всех «надула».