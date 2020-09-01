Обманутым дольщикам упростят повторное использование маткапитала

https://static.news.ru/photo/646af88a-ec70-11ea-8e19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства сможет напрямую переводить в Пенсионный фонд средства материнского капитала обманутых дольщиков. Они получат возможность потом повторно воспользоваться этими средствами. Соответствующее постановление подготовили специалисты Минстроя РФ.

В пояснительной записке к постановлению отмечается , что документ позволит Фонду дольщиков или уполномоченному банку напрямую возвращать в Пенсионный фонд средства маткапитала обманутых дольщиков, которым выплачивают компенсации вместо достройки жилья.

В настоящее время обманутым дольщикам советуют возвращать средства маткапитала на счёт фонда, а затем в суде отстаивать свои права по их повторному использованию. Несмотря на то что суды принимают решения в пользу граждан, на разбирательства уходит по два – три месяца. Постановление может значительно сократить сроки рассмотрения этих вопросов.

Как писал NEWS.ru, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил усилить работу по решению проблем обманутых дольщиков. Ситуацию с жильём детально изучат территориальные подразделения ведомства. В ведомстве будут созданы специализированные подразделения по работе с обращениями россиян, расследование уголовных дел, возбуждённых против мошенников, будет ускорено. Бастрыкин также призвал сотрудников ведомства провести проверку защиты прав участников долевого строительства на местах.