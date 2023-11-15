Обманутая Шабутдиновым россиянка раскрыла подноготную дорогостоящих курсов Клиент Шабутдинова Наталья: блогер затруднился дать совет по таможенному бизнесу

Фото: t.me/moscowcourts

Аяз Шабутдинов

Находящийся под арестом по делу о мошенничестве Аяз Шабутдинов во время своих ВИП-курсов давал участникам одинаковые советы, рассказала KP.RU премиальный клиент Наталья. По ее словам, когда речь зашла о логистическо-таможенном бизнесе, Шабутдинов ответил, что ничего в этом не понимает.

Все эти общие фразы звучат по кругу, одинаковые советы даются всем и каждому. Не только я возмущалась, были и другие, — пояснила она.

Наталья отметила, что денег на покупку курсов у нее не было, в результате чего она была вынуждена взять кредит. По ее словам, занятия в рамках одного премиального курса проходили в четырех странах: в Шотландии, Иордании, ЮАР и Катаре. Перелеты между этими странами оплачивал сам клиент, в том числе приходилось самостоятельно покупать еду и визы. Примерно за 10 дней жертва Шабутдинова потратила дополнительно 350 тысяч рублей.

Так, полуторанедельная поездка с Аязом в Шотландию мне отдельно обошлась в 350 тысяч рублей. Я была с Шабутдиновым в четырех путешествиях: Шотландия, ЮАР, Иордания, Катар, — сказала она.

Встречи клиентов с Шабутдиновым проходили в конференц-залах. Организаторы просили перевести порядка 25 тысяч рублей за аренду помещения. Наталья позднее узнала, что в любом отеле при заселении большого количества гостей одновременно конференц-залы предоставляются бесплатно.

Ранее московская прокуратура предъявила Шабутдинову обвинение в мошенничестве при продаже курсов. В деле блогера фигурируют восемь потерпевших. Эти люди заключили договоры с компанией «Лайк Центр» Шабутдинова в надежде на прибыль, вложив от 100 тыс. до 1,9 млн рублей.

Сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства об отправке блогера в СИЗО и просила избрать в качестве меры пресечения залог в размере 4,1 млн рублей либо домашний арест. Однако инфобизнесмена отправили в следственный изолятор до 16 декабря.