Обладатели PS5 предлагают платные фотосессии с консолью

https://static.news.ru/photo/27af0b0e-2c01-11eb-b390-fa163e074e61_660.jpg Фото: FollowPS5/facebook.com

Российские обладатели PlayStation 5 предлагают за деньги сфотографироваться с консолью тем, кто очень хочет её приобрести, но не имеет такой возможности.

Соответствующие объявления появились на сайтах, размещающих объявления. Стоимость фотосессий варьируется от 1,2 тысячи до 5 тысяч рублей. Самые дешёвые — в Тольятти, самые дорогие — в Сочи и Ростове-на-Дону.

Можно сфотографироваться как с самой консолью, так и просто с коробкой от неё. Кроме того, желающие могут снять видео.

PlayStation 5 поступила в продажу по всему миру 19 ноября. В России версия устройства без дисковода стоит 37 999 рублей, «полная» версия — 46 999 рублей. Пользователи называют её основными недостатками небольшой объём памяти, отсутствие аналога функции Quick Resume, а также считают дизайн консоли непрактичным.

Ранее NEWS.ru писал, что покупатели PS5 столкнулись с критической ошибкой — невозможностью загрузить из официального магазина ряд игр, включая Mortal Kombat 11 Ultimate Edition, Call of Duty: Black Ops Cold War и другие. Для устранения ошибки необходимо сбрасывать настройки приставки до заводских, что влечёт за собой форматирование накопителя. Примечательно, что о проблеме было известно ещё до старта продаж, но Sony не успела её исправить.