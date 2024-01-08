Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА умер после продолжительной болезни Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Богдан Шершун умер на 43-м году жизни

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Богдан Шершун

Экс-защитник сборной Украины и московского футбольного клуба ЦСКА Богдан Шершун умер в 42 года, сообщает «Газета.Ru». Отмечается, что спортсмен длительное время боролся с болезнью, но так и не сумел с ней справиться.

Футболист родился в украинском городе Хмельницкий. Он был воспитанником «Днепра». За основную команду защитник начал выступать в 1997 году. После чего в 2002 году спортсмен перешел в московский ЦСКА, где провел 76 матчей. Шершун в составе клуба дважды становился чемпионом РФ, в 2003 и 2005 годах, и дважды брал Кубок России. В сезоне-2004/05 вместе с ЦСКА защитник выиграл Кубок УЕФА.

Шершун вернулся в «Днепр» в 2005 году. Спустя три года он начал играть за киевский «Арсенал», а затем за «Кривбасс». Карьеру футболист завершил в «Волыни» в 2014 году. В составе украинской сборной Шершун провел четыре матча, после окончания профессиональной карьеры работал экспертом в области футбола на ТВ.

Ранее врачи Орловской областной клинической больницы спасли 20-летнего футболиста, у которого случился инсульт во время матча. Молодой спортсмен играл на поле несколько минут, после чего у него закружилась голова и появились первые признаки инсульта. Медики сначала провели футболисту тромболитическую терапию, чтобы минимизировать последствия, однако она оказалась неэффективна. Тогда они приняли решение об операции.