Облачно и тепло будет в Москве в четверг

https://static.news.ru/photo/0fce97a6-eda0-11ea-a75e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переменную облачность и температуру до +23 прогнозируют синоптики 3 сентября в столичном регионе.

Днём воздух в Москве прогреется до +21...+23 градусов, к ночи температура опустится до +12. В Подмосковье днём будет так же тепло, но ночью похолодает до +9 градусов, а на востоке области — до +5.

День будет ветреным, возможны порывы до 15 м/с, в связи с чем в городе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, сообщает Гидрометцентр.

Самым холодным за всю историю метеонаблюдений 3 сентября в Москве выдалось в 1939 году, когда дневная температура составила всего +1,5 градуса. А в 1890 году воздух в этот день прогрелся до +32,3 градуса, информирует Метеобюро.

Как писал NEWS.ru ранее, в Гидрометцентре перечислили регионы, в которые скоро придут заморозки.