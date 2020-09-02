Облачно и тепло будет в Москве в четверг

Переменную облачность и температуру до +23 прогнозируют синоптики 3 сентября в столичном регионе.
Днём воздух в Москве прогреется до +21...+23 градусов, к ночи температура опустится до +12. В Подмосковье днём будет так же тепло, но ночью похолодает до +9 градусов, а на востоке области — до +5.
День будет ветреным, возможны порывы до 15 м/с, в связи с чем в городе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба,
Самым холодным за всю историю метеонаблюдений 3 сентября в Москве выдалось в 1939 году, когда дневная температура составила всего +1,5 градуса. А в 1890 году воздух в этот день прогрелся до +32,3 градуса,
Как писал NEWS.ru ранее, в Гидрометцентре перечислили регионы, в которые скоро придут заморозки.
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