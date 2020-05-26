Облачная погода и небольшой дождь ожидают москвичей 27 мая

https://static.news.ru/photo/d9fae454-9fde-11ea-bb8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосок рассказала, что температура в Москве 27 мая будет немного ниже показателей нормы — от 17 до 19 градусов тепла.

Мы ожидаем, что в Москве будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди, но температура в столице плюс 17–19, по области плюс 16–21, по сути своей это близко к норме, чуть ниже многолетних значений, — процитировало синоптика РИА Новости.

Синоптик отметила, что атмосферное давление будет немного выше нормы — 754 миллиметра ртутного столба. Ветер будет от 3 до 8 метров в секунду, направление юго-западное.

Ранее NEWS.ru писал, что синоптик Евгений Тишковец назвал маловероятным выпадение в Москве «коронавирусного» града. Он отметил, что град сам по себе является крайне редким явлением для Центральной России и выпадает не чаще двух раз в месяц.