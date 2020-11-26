«Обкрадывание детей»: психолог о минусах продления санитарных мер в школах

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Если в учебных заведениях на весь 2021 год продлят строгие, эпидемиологические требования, то психологическое здоровье школьников может ухудшиться. Таким выводом с NEWS.ru поделилась детский психолог Наталья Наумова.

Жёсткие правила в школах из-за пандемии имеют как положительные, так и отрицательные последствия. По мнению эксперта, специалистам Роспотребнадзора, даже в случае продления санитарных мер, стоит отталкиваться от текущей обстановки и возможно постепенно разрешать детям больше общаться вне уроков.

Строгие санитарные правила в школах, с одной стороны, организовывают детей. Им объясняют опасность ситуации и причины соблюдения определённых требований. С другой, школьники будут надолго лишены привычного активного общения друг с другом, с ребятами постарше из других классов. Получается определённое обкрадывание детей в общении. Такие ограничения могут вызвать чувство напряжения и тревоги у школьников. Конечно, спустя 2-3 месяца дети привыкают ко всему новому. Но если есть возможность по мере улучшения эпидемиологической ситуации послаблять некоторые ограничения, то лучше это сделать, — рассказала Наталья Наумова.

По словам специалиста, самая большая проблема сейчас — это, конечно, «дистанционка» у старшеклассников. Она ведёт к появлению целого ряда проблем у детей. Но если выбирать из «двух зол» — дистант или обучение в школе со строгими мерами предосторожности, то лучше второе.

Как писал NEWS.ru, накануне специалисты Роспотребнадзора предложили оставить введённые ранее санитарные меры в детский организациях на весь 2021 год. Речь идёт о запрете на проведение массовых мероприятий с участием детей, школьники обязаны заниматься в одном кабинете, если уроки не подразумевают использования спецоборудования. Также школы должны работать по «новому расписанию» уроков и перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся. А посетителям учебных организаций обязательно должны измерять температуру тела.