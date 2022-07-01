Российские шопоголики пожаловались на онлайн-магазин ASOS, в описании мобильного приложения которого усмотрели троллинг русскоязычного населения, сообщает «Москва 24». После обновления в описании маркетплейса в App Store появилась фраза, напоминающая о недоступности многих товаров для россиян. После начала спецоперации на Украине ASOS перестал доставлять продукцию в РФ, заблокировал личные кабинеты россиян и перестал возвращать им деньги за отказ от товаров.