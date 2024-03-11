Обида Рудковской, отцовство Смолова, смерть Моргуновой: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Яна Рудковская, Федор Смолов, Светлана Моргунова

Продюсер Яна Рудковская требует извинений от Первого канала за вырезанных из эфира фигуристов, футболист Федор Смолов восхищается своим отцовством, японский автоконцерн Mitsubishi готовится к возвращению в Россию, диктор Светлана Моргунова умерла из-за отрыва тромба — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

За что Рудковская обиделась на Первый канал?

Продюсер Яна Рудковская потребовала объяснений от Первого канала в связи с решением редакторов вырезать из эфира выступление фигуристов на турнире шоу-программы «Русский вызов», проходившем 9 марта в Москве. Особое внимание она уделила вопросу о выступлении Софьи Муравьевой — подопечной ее супруга — фигуриста и тренера Евгения Плющенко. Она назвала действия телеканала вопиющими.

«Софью Муравьеву, вице-чемпионку России и двукратную чемпионку России по прыжкам, вырезали из эфира Первого канала турнира фигуристов „Русский вызов“, показав только в интернете. <...> Сам факт вырезания без предупреждения фигуристки, которая единственная из девочек топ-3 призеров чемпионата России действующих, просто вопиющий», — написала она.

Рудковская рассказала, что обращалась с этим вопросом к главе дирекции спортивного вещания Первого канала Ольге Черносвитовой. По словам продюсера, представительница телеканала ей ответила, что решение убрать из эфира выступление Муравьевой было редакционным.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Софья Муравьева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Санкт-Петербурге

«Мы Первый канал, делаем что хотим, платим за этот турнир, редакционное решение после просмотра репетиции — вырезать этот номер, нам он не понравился», — так Рудковская описала реакцию Черносвитовой.

11 марта Рудковская отметила, что Первый канал так и не извинился за произошедшее. По ее словам, тренерскому штабу, тренеру Евгению Плющенко и всем спортсменам «вредит» именно Черносвитова.

«Пока никто не извинялся. Мы извинений, конечно же, ждем, но сами будем принимать меры. Считаем, что это сделано намеренно из-за предвзятости, которая продолжается уже четыре года, к нашему штабу, лично к Евгению Плющенко и всем его спортсменам», — сказала Рудковская.

По ее словам, подобное отношение к спортсменам продолжается уже четыре года, однако руководство Первого канала «не в курсе, что происходит в его редакции спортивных программ». Эту же проблему Рудковская намерена донести и до других «разных структур», не уточнив, что именно имеется в виду. Она обвинила Черносвитову в том, что та четыре года «вредит нашим спортсменам и нашему штабу», отвечая при этом за спортивную составляющую.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Яна Рудковская

Какие чувства у футболиста Смолова вызывает отцовство?

В прошлом году футболист Федор Смолов стал отцом, у них с женой — блогером Кариной Истоминой — родилась дочь. В интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» нападающий «Динамо» рассказал о своих эмоциях и посетовал, что не сделал этого раньше.

«Еще лучше, чем себе представлял. Это какие-то невероятные эмоции и счастье, какая-то квинтэссенция всего лучшего, что внутри тебя накоплено за все время. Очень классно. У меня первая мысль была: почему я раньше этого не сделал. Настолько круто», — сказал Смолов.

Ранее сообщалось, что Смолов женился на диджее, модели и блогере Карине Истоминой и опубликовал фотографию со своей избранницей в соцсети. Супруга нападающего на снимке в белом платье продемонстрировала обручальное кольцо на руке. После заключения брака девушка взяла фамилию мужа.

15 ноября супруга Смолова родила дочь, о чем сообщили в пресс-службе московского «Динамо». Коллеги по клубу пожелали жене футболиста и ребенку здоровья. На фото видно, как спортсмен держит младенца на одной руке и улыбается.

В ноябре Смолов подарил 29-летней жене Карине автомобиль Porshe Cayenne на День матери, о чем она сообщила в своем блоге. Смолова опубликовала фото подарка, цена которого может колебаться от 7 млн до 30 млн рублей, и призналась 33-летнему супругу в любви.

Фото: Социальные сети Федор Смолов с женой и дочкой

Из-за чего умерла диктор Моргунова?

Народная артистка России и легендарный диктор СССР Светлана Моргунова умерла из-за оторвавшегося тромба, сообщила ее близкая подруга Вера Мусатова. Также, по ее словам, Моргунова не оправилась после потери сына, который умер в 2020 году, и постепенно угасала.

«Это сегодня случилось утром. Причина смерти — отрыв тромба», — сказала Мусатова.

Вечером 10 марта стало известно о смерти известного диктора. Всего за четыре дня до ухода она отпраздновала день рождения. По словам помощницы Моргуновой, теле- и радиоведущая умерла дома, у нее остановилось сердце. Она также отметила, что пребывает в шоке от этого известия, и уточнила, что артистка ничем не болела.

Моргунова скончалась в своей квартире на улице Малой Дмитровке. Она внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Помощница вызвала ей скорую помощь, но спасти звезду телеэкрана было уже нельзя.

Диктор телевидения и радио народная артистка РСФСР Анна Шатилова в разговоре с NEWS.ru подчеркнула, что Моргунова была профессионалом и мастером своего дела, а ее голос знала вся страна.

«Мы со Светланой знакомы с 1959 года. Мы вместе учились и работали. Светлана, конечно, была профессионалом и мастером своего дела. У нее была очень яркая внешность, она всегда прекрасно одевалась, делала прически. У нее был поставленный, великолепный голос, который знала вся страна. Она в совершенстве знала русский язык, была очень грамотна и востребована на телевидении. Она вела концерты всех уровней — правительственные, эстрадные. Она объездила всю страну с Иосифом Кобзоном, дружила с Муслимом Магомаевым и Робертом Рождественским», — рассказала Шатилова.

Фото: Александр Макаров/РИА Новости Диктор Центрального телевидения Светлана Моргунова и конферансье Олег Марусев ведут концерт

По ее словам, Светлана Моргунова была очень веселым человеком. Она была не только хорошим диктором, но и заботливой матерью.

«Она всегда была веселой, юморной. У нее тонус жизненный был очень высоким. Она выросла в хорошей семье. Я поражалась ее взаимоотношениями с сыном, они безумно любили друг друга. И смерть Максима, конечно, Свету подкосила. Когда она внезапно потеряла его, то и сама потерялась. Замкнулась в себе, не общалась ни с кем, попросту потеряла желание жить. Света пускала к себе лишь подругу из Америки Аду. Та мне рассказывала, что Света отказывалась есть и пить, ее приходилось кормить с ложки. Тот жизненный тонус, которым она обладала, совершенно сошел на ноль», — добавила Шатилова.

Актер и радиоведущий Владимир Березин рассказал, что Светлана Моргунова была примером для всех в отношениях с родителями, а также в совершенстве владела своей профессией. Он отметил, что телеведущая обладала уникальным стилем и неповторимым голосом. Березин добавил, что для него смерть коллеги стала большим горем и утратой.

Светлана Моргунова родилась 6 марта 1940 года в Москве. Училась в театральной студии при театре имени Моссовета. С 1961 года Моргунова была диктором Центрального телевидения СССР. Работала в разных жанрах: знакомила зрителей с программой телепередач, а также провела многие выпуски «Голубого огонька» и «Утренней почты».

В 1978 году Моргунова получила звание заслуженной артистки РСФСР, в 2000 году — народной артистки России, в 2011-м — орден Дружбы.

Фото: Александр Макаров/РИА Новости Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Михайловна Моргунова. 10 декабря 1966 года Фото: Александр Макаров/РИА Новости Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Михайловна Моргунова. 10 декабря 1966 года Фото: Василий Егоров, Алексей Стужин/ТАСС Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Михайловна Моргунова.16 мая 1970 года Фото: Василий Егоров, Алексей Стужин/ТАСС Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Михайловна Моргунова.16 мая 1970 года Фото: Герасимов Сергей/Фотохроника ТАСС Светлана Моргунова (на переднем плане) на праздничной программе «Голубой огонек», посвященной Международному женскому дню 8 Марта Фото: Герасимов Сергей/Фотохроника ТАСС Светлана Моргунова (на переднем плане) на праздничной программе «Голубой огонек», посвященной Международному женскому дню 8 Марта Фото: Александр Макаров/РИА Новости Диктор Центрального телевидения Светлана Моргунова и конферансье Олег Марусев ведут концерт. 1 июля 1988 года Фото: Александр Макаров/РИА Новости Диктор Центрального телевидения Светлана Моргунова и конферансье Олег Марусев ведут концерт. 1 июля 1988 года Фото: Пахомова Людмила/ТАСС Супруга модельера Марина Юдашкина (слева), Светлана Моргунова и Валентин Юдашкин на открытии нового Торгового дома Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте. 17 октября 1997 года Фото: Пахомова Людмила/ТАСС Супруга модельера Марина Юдашкина (слева), Светлана Моргунова и Валентин Юдашкин на открытии нового Торгового дома Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте. 17 октября 1997 года Фото: ИТАР-ТАСС/Антон Тушин Телеведущая Светлана Моргунова на юбилейном концерте певца И.Кобзона в Кремлевском дворце. 12 сентября 2007 года Фото: ИТАР-ТАСС/Антон Тушин Телеведущая Светлана Моргунова на юбилейном концерте певца И.Кобзона в Кремлевском дворце. 12 сентября 2007 года Фото: ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов Светлана Моргунова на съемках телепередачи «Две звезды» на Первом канале. 31 марта 2009 года Фото: ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов Светлана Моргунова на съемках телепередачи «Две звезды» на Первом канале. 31 марта 2009 года Фото: Антон Денисов Заслуженная артистка РФ Светлана Моргунова и народный артист СССР Иосиф Кобзон. 12 сентября 2009 года Фото: Антон Денисов Заслуженная артистка РФ Светлана Моргунова и народный артист СССР Иосиф Кобзон. 12 сентября 2009 года Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Заслуженная артистка РФ Светлана Моргунова в кинотеатре «Пушкинский» перед началом премьерного показа фильма режиссера Светланы Дружининой «Виват, Анна!» 12 ноября 2009 года Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Заслуженная артистка РФ Светлана Моргунова в кинотеатре «Пушкинский» перед началом премьерного показа фильма режиссера Светланы Дружининой «Виват, Анна!» 12 ноября 2009 года Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Празднование 50-летия модельера Валентина Юдашкина в Гостином Дворе. Светлана Моргунова, Вячеслав Зайцев и Клара Новикова. 14 октября 2013 года Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Празднование 50-летия модельера Валентина Юдашкина в Гостином Дворе. Светлана Моргунова, Вячеслав Зайцев и Клара Новикова. 14 октября 2013 года Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Светлана Моргунова на праздновании Международного женского дня в Культурном центре Эммануила Виторгана Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Светлана Моргунова на праздновании Международного женского дня в Культурном центре Эммануила Виторгана

Какой японский бренд хочет вернуться в Россию?

Японский автоконцерн Mitsubishi неожиданно защитил в Роспатенте несколько наименований своих моделей. По мнению экспертов, это может означать, что компания планирует вернуться в Россию.

«Если действительно Mitsubishi защитила права на свои торговые марки в России, то тут может быть целый ряд причин. Например, то, что компания хочет оставить для себя определенный план Б для того, чтобы вернуться на этот рынок через некоторое время и не иметь потенциально проблем с тем, что кто-то уже эти наименования может использовать», — заявил генеральный директор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков.

Финансовый аналитик Александр Разуваев пояснил, что Россия — первый рынок Европы для автопроизводителей, поэтому они будут возвращаться.

«Для Mitsubishi это очень большой российский рынок. Первый рынок Европы со всеми вытекающими последствиями. Да и у многих россиян в голове сидит, что иномарки — это хорошо», — заявил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Автомобили около дилерского центра автосалона Mitsubishi

По словам Разуваева, это свидетельствует о том, что Россия «устояла». По его мнению, экс-президент США Дональд Трамп снова придет к власти, и это приведет к отмене всех санкций, принятых после февраля 2022 года.

«Россия устояла. Все, игра окончена! Они хотят сюда вернуться. Все, что сейчас происходит, очень похоже на события Крымской войны (1853–1856 годов. — NEWS.ru). Когда она закончилась, все быстро нормализовалось. Я думаю, все к этому идет. Скорее всего, Трамп выиграет выборы, а что касается нас, то разморозят резервы. Санкции, которые были введены после февраля 2022 года, точно отменят», — резюмировал он.

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