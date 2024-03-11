Продюсер Яна Рудковская требует извинений от Первого канала за вырезанных из эфира фигуристов, футболист Федор Смолов восхищается своим отцовством, японский автоконцерн Mitsubishi готовится к возвращению в Россию, диктор Светлана Моргунова умерла из-за отрыва тромба — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

За что Рудковская обиделась на Первый канал?

Продюсер Яна Рудковская потребовала объяснений от Первого канала в связи с решением редакторов вырезать из эфира выступление фигуристов на турнире шоу-программы «Русский вызов», проходившем 9 марта в Москве. Особое внимание она уделила вопросу о выступлении Софьи Муравьевой — подопечной ее супруга — фигуриста и тренера Евгения Плющенко. Она назвала действия телеканала вопиющими.

«Софью Муравьеву, вице-чемпионку России и двукратную чемпионку России по прыжкам, вырезали из эфира Первого канала турнира фигуристов „Русский вызов“, показав только в интернете. <...> Сам факт вырезания без предупреждения фигуристки, которая единственная из девочек топ-3 призеров чемпионата России действующих, просто вопиющий», — написала она.

Рудковская рассказала, что обращалась с этим вопросом к главе дирекции спортивного вещания Первого канала Ольге Черносвитовой. По словам продюсера, представительница телеканала ей ответила, что решение убрать из эфира выступление Муравьевой было редакционным.

Софья Муравьева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Санкт-ПетербургеФото: Алексей Даничев/РИА НовостиСофья Муравьева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Санкт-Петербурге

«Мы Первый канал, делаем что хотим, платим за этот турнир, редакционное решение после просмотра репетиции — вырезать этот номер, нам он не понравился», — так Рудковская описала реакцию Черносвитовой.

11 марта Рудковская отметила, что Первый канал так и не извинился за произошедшее. По ее словам, тренерскому штабу, тренеру Евгению Плющенко и всем спортсменам «вредит» именно Черносвитова.

«Пока никто не извинялся. Мы извинений, конечно же, ждем, но сами будем принимать меры. Считаем, что это сделано намеренно из-за предвзятости, которая продолжается уже четыре года, к нашему штабу, лично к Евгению Плющенко и всем его спортсменам», — сказала Рудковская.

По ее словам, подобное отношение к спортсменам продолжается уже четыре года, однако руководство Первого канала «не в курсе, что происходит в его редакции спортивных программ». Эту же проблему Рудковская намерена донести и до других «разных структур», не уточнив, что именно имеется в виду. Она обвинила Черносвитову в том, что та четыре года «вредит нашим спортсменам и нашему штабу», отвечая при этом за спортивную составляющую.

Яна РудковскаяФото: Сергей Булкин/NEWS.ruЯна Рудковская

Какие чувства у футболиста Смолова вызывает отцовство?

В прошлом году футболист Федор Смолов стал отцом, у них с женой — блогером Кариной Истоминой — родилась дочь. В интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» нападающий «Динамо» рассказал о своих эмоциях и посетовал, что не сделал этого раньше.

«Еще лучше, чем себе представлял. Это какие-то невероятные эмоции и счастье, какая-то квинтэссенция всего лучшего, что внутри тебя накоплено за все время. Очень классно. У меня первая мысль была: почему я раньше этого не сделал. Настолько круто», — сказал Смолов.

Ранее сообщалось, что Смолов женился на диджее, модели и блогере Карине Истоминой и опубликовал фотографию со своей избранницей в соцсети. Супруга нападающего на снимке в белом платье продемонстрировала обручальное кольцо на руке. После заключения брака девушка взяла фамилию мужа.

15 ноября супруга Смолова родила дочь, о чем сообщили в пресс-службе московского «Динамо». Коллеги по клубу пожелали жене футболиста и ребенку здоровья. На фото видно, как спортсмен держит младенца на одной руке и улыбается.

В ноябре Смолов подарил 29-летней жене Карине автомобиль Porshe Cayenne на День матери, о чем она сообщила в своем блоге. Смолова опубликовала фото подарка, цена которого может колебаться от 7 млн до 30 млн рублей, и призналась 33-летнему супругу в любви.

Федор Смолов с женой и дочкойФото: Социальные сетиФедор Смолов с женой и дочкой

Из-за чего умерла диктор Моргунова?

Народная артистка России и легендарный диктор СССР Светлана Моргунова умерла из-за оторвавшегося тромба, сообщила ее близкая подруга Вера Мусатова. Также, по ее словам, Моргунова не оправилась после потери сына, который умер в 2020 году, и постепенно угасала.

«Это сегодня случилось утром. Причина смерти — отрыв тромба», — сказала Мусатова.

Вечером 10 марта стало известно о смерти известного диктора. Всего за четыре дня до ухода она отпраздновала день рождения. По словам помощницы Моргуновой, теле- и радиоведущая умерла дома, у нее остановилось сердце. Она также отметила, что пребывает в шоке от этого известия, и уточнила, что артистка ничем не болела.

Моргунова скончалась в своей квартире на улице Малой Дмитровке. Она внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Помощница вызвала ей скорую помощь, но спасти звезду телеэкрана было уже нельзя.

Диктор телевидения и радио народная артистка РСФСР Анна Шатилова в разговоре с NEWS.ru подчеркнула, что Моргунова была профессионалом и мастером своего дела, а ее голос знала вся страна.

«Мы со Светланой знакомы с 1959 года. Мы вместе учились и работали. Светлана, конечно, была профессионалом и мастером своего дела. У нее была очень яркая внешность, она всегда прекрасно одевалась, делала прически. У нее был поставленный, великолепный голос, который знала вся страна. Она в совершенстве знала русский язык, была очень грамотна и востребована на телевидении. Она вела концерты всех уровней — правительственные, эстрадные. Она объездила всю страну с Иосифом Кобзоном, дружила с Муслимом Магомаевым и Робертом Рождественским», — рассказала Шатилова.

Диктор Центрального телевидения Светлана Моргунова и конферансье Олег Марусев ведут концертФото: Александр Макаров/РИА НовостиДиктор Центрального телевидения Светлана Моргунова и конферансье Олег Марусев ведут концерт

По ее словам, Светлана Моргунова была очень веселым человеком. Она была не только хорошим диктором, но и заботливой матерью.

«Она всегда была веселой, юморной. У нее тонус жизненный был очень высоким. Она выросла в хорошей семье. Я поражалась ее взаимоотношениями с сыном, они безумно любили друг друга. И смерть Максима, конечно, Свету подкосила. Когда она внезапно потеряла его, то и сама потерялась. Замкнулась в себе, не общалась ни с кем, попросту потеряла желание жить. Света пускала к себе лишь подругу из Америки Аду. Та мне рассказывала, что Света отказывалась есть и пить, ее приходилось кормить с ложки. Тот жизненный тонус, которым она обладала, совершенно сошел на ноль», — добавила Шатилова.

Актер и радиоведущий Владимир Березин рассказал, что Светлана Моргунова была примером для всех в отношениях с родителями, а также в совершенстве владела своей профессией. Он отметил, что телеведущая обладала уникальным стилем и неповторимым голосом. Березин добавил, что для него смерть коллеги стала большим горем и утратой.

Светлана Моргунова родилась 6 марта 1940 года в Москве. Училась в театральной студии при театре имени Моссовета. С 1961 года Моргунова была диктором Центрального телевидения СССР. Работала в разных жанрах: знакомила зрителей с программой телепередач, а также провела многие выпуски «Голубого огонька» и «Утренней почты».

В 1978 году Моргунова получила звание заслуженной артистки РСФСР, в 2000 году — народной артистки России, в 2011-м — орден Дружбы.

Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Михайловна Моргунова. 10 декабря 1966 года

Фото: Александр Макаров/РИА Новости

Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Михайловна Моргунова. 10 декабря 1966 года

Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Михайловна Моргунова.16 мая 1970 года

Фото: Василий Егоров, Алексей Стужин/ТАСС

Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Михайловна Моргунова.16 мая 1970 года

Светлана Моргунова (на переднем плане) на праздничной программе «Голубой огонек», посвященной Международному женскому дню 8 Марта

Фото: Герасимов Сергей/Фотохроника ТАСС

Светлана Моргунова (на переднем плане) на праздничной программе «Голубой огонек», посвященной Международному женскому дню 8 Марта

Диктор Центрального телевидения Светлана Моргунова и конферансье Олег Марусев ведут концерт. 1 июля 1988 года

Фото: Александр Макаров/РИА Новости

Диктор Центрального телевидения Светлана Моргунова и конферансье Олег Марусев ведут концерт. 1 июля 1988 года

Супруга модельера Марина Юдашкина (слева), Светлана Моргунова и Валентин Юдашкин на открытии нового Торгового дома Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте. 17 октября 1997 года

Фото: Пахомова Людмила/ТАСС

Супруга модельера Марина Юдашкина (слева), Светлана Моргунова и Валентин Юдашкин на открытии нового Торгового дома Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте. 17 октября 1997 года

Телеведущая Светлана Моргунова на юбилейном концерте певца И.Кобзона в Кремлевском дворце. 12 сентября 2007 года

Фото: ИТАР-ТАСС/Антон Тушин

Телеведущая Светлана Моргунова на юбилейном концерте певца И.Кобзона в Кремлевском дворце. 12 сентября 2007 года

Светлана Моргунова на съемках телепередачи «Две звезды» на Первом канале. 31 марта 2009 года

Фото: ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов

Светлана Моргунова на съемках телепередачи «Две звезды» на Первом канале. 31 марта 2009 года

Заслуженная артистка РФ Светлана Моргунова и народный артист СССР Иосиф Кобзон. 12 сентября 2009 года

Фото: Антон Денисов

Заслуженная артистка РФ Светлана Моргунова и народный артист СССР Иосиф Кобзон. 12 сентября 2009 года

Заслуженная артистка РФ Светлана Моргунова в кинотеатре «Пушкинский» перед началом премьерного показа фильма режиссера Светланы Дружининой «Виват, Анна!» 12 ноября 2009 года

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Заслуженная артистка РФ Светлана Моргунова в кинотеатре «Пушкинский» перед началом премьерного показа фильма режиссера Светланы Дружининой «Виват, Анна!» 12 ноября 2009 года

Празднование 50-летия модельера Валентина Юдашкина в Гостином Дворе. Светлана Моргунова, Вячеслав Зайцев и Клара Новикова. 14 октября 2013 года

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Празднование 50-летия модельера Валентина Юдашкина в Гостином Дворе. Светлана Моргунова, Вячеслав Зайцев и Клара Новикова. 14 октября 2013 года

Светлана Моргунова на праздновании Международного женского дня в Культурном центре Эммануила Виторгана

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Светлана Моргунова на праздновании Международного женского дня в Культурном центре Эммануила Виторгана

Какой японский бренд хочет вернуться в Россию?

Японский автоконцерн Mitsubishi неожиданно защитил в Роспатенте несколько наименований своих моделей. По мнению экспертов, это может означать, что компания планирует вернуться в Россию.

«Если действительно Mitsubishi защитила права на свои торговые марки в России, то тут может быть целый ряд причин. Например, то, что компания хочет оставить для себя определенный план Б для того, чтобы вернуться на этот рынок через некоторое время и не иметь потенциально проблем с тем, что кто-то уже эти наименования может использовать», — заявил генеральный директор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков.

Финансовый аналитик Александр Разуваев пояснил, что Россия — первый рынок Европы для автопроизводителей, поэтому они будут возвращаться.

«Для Mitsubishi это очень большой российский рынок. Первый рынок Европы со всеми вытекающими последствиями. Да и у многих россиян в голове сидит, что иномарки — это хорошо», — заявил он.

Автомобили около дилерского центра автосалона MitsubishiФото: Сергей Булкин/NEWS.ruАвтомобили около дилерского центра автосалона Mitsubishi

По словам Разуваева, это свидетельствует о том, что Россия «устояла». По его мнению, экс-президент США Дональд Трамп снова придет к власти, и это приведет к отмене всех санкций, принятых после февраля 2022 года.

«Россия устояла. Все, игра окончена! Они хотят сюда вернуться. Все, что сейчас происходит, очень похоже на события Крымской войны (1853–1856 годов. — NEWS.ru). Когда она закончилась, все быстро нормализовалось. Я думаю, все к этому идет. Скорее всего, Трамп выиграет выборы, а что касается нас, то разморозят резервы. Санкции, которые были введены после февраля 2022 года, точно отменят», — резюмировал он.

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