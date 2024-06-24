«Обговорить заранее»: психолог дала советы для семейного отдыха Психолог Игонина: при планировании отдыха с семьей нужно разделить обязательства

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Чтобы хорошо отдохнуть всей семьей и не перессориться, стоит заранее разделить обязательства, заявила в беседе с РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. Она предложила договориться о планах на отпуск, а также о том, кто и за какие траты будет отвечать во время поездки.

Будет лучше, если заранее обговорить то, как каждому хотелось бы проводить время. Если вы предпочитаете активный отдых, а партнер любит нежиться на теплом песочке, не стоит навязчиво агитировать его прыгать с парашютом, — напомнила психолог.

Игонина обратила внимание на то, что не стоит высказывать острую критику в адрес партнера из-за проблем с выбором отеля или мест в самолете. Она предложила парам сыграть в игру «Мы только что начали встречаться». Эта тактика, по ее словам, позволит получить дополнительные впечатления от поездки.

Кроме того, Игонина раскритиковала идею об осмотре местных достопримечательностей за пару дней. Она призвала оставить время на отдых в одиночестве или лени, чтобы совместный отдых не превратился в отбывание повинности.

Основатель туристического агентства семейного отдыха Людмила Чернавская ранее предложила начать организацию поездки с ребенком с приобретения страховки. Она также предложила подстраивать время полета под сон ребенка, чтобы сделать его более комфортным для родителей.