Обгоревшие тела женщины и ребёнка нашли в лесу в Ленобласти

В Ленинградской области найдены в лесу обгоревшие тела женщины и маленького ребёнка. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, сообщается на сайте регионального управления СКР.

Тела были обнаружены ночью 15 августа в районе 63 километра железной дороги Санкт-Петербург — Выборг. На место прибыли сотрудники полиции, следователи и криминалисты. Устанавливаются личности погибших, причины и обстоятельства преступления.

Выборгская городская прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

По сведениям 5-tv.ru, рядом с телами погибших была найдена канистра, а на шее ребёнка обнаружен провод. Ход расследования контролирует прокуратура Северной столицы.

Ранее сообщалось, что под окнами одного из московских домов нашли тело мужчины. Полицейские установили, из какой квартиры мог выпасть погибший, и обнаружили там обезглавленное тело женщины с множеством ножевых ранений.