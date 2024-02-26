«Обезьяны-бандерлоги»: Рогозин ответил на критику из-за поста с Остином Рогозин назвал обезьянами Остина, Байдена, Шольца и «других врагов России»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Министр обороны США Ллойд Остин, американский лидер Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и «другие враги России» являются «грязными обезьянами-бандерлогами» и «военными преступниками», заявил бывший глава Роскосмоса и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин на своей странице во «ВКонтакте». Так он ответил на критику пользователей соцсети X (Twitter), которая обрушилась на него после публикации фотографий Остина и гориллы.

Вчера вечером некоторые граждане-интернационалисты сильно возбудились, почему в моих ботах, да и здесь я якобы назвал министра обороны США обезьяной. Так вот. Чтоб сомнений не было. Остин, Байден, Шольц и прочие враги России — это грязные обезьяны-бандерлоги. Военные преступники. Я так считаю, — написал он.

Рогозин сопроводил пост роликом с нарезками, на которых можно увидеть танцующих обезьян и людей с флагами Украины. Он назвал их «скачущими бандерлогами» и «тоже обезьянами».

Рогозин накануне разместил в Twitter (Х) фотографии министра обороны США Ллойда Остина и гориллы. Бывший глава Роскосмоса опубликовал два снимка: обрезанный кадр итальянского путешественника Аттилио Гатти с двумя пигмеями и гориллой в Конго, а также фотографию президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны страны Рустемом Умеровым и его американским коллегой Ллойдом Остином.