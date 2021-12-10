Обезглавленное тело пропавшего офицера Росгвардии нашли под Тулой

В Тульской области найдено обезглавленное тело подполковника Росгвардии, пропавшего в середине ноября. Предполагается, что мужчина перед смертью ушел из дома, поссорившись с бывшей женой, сообщает Telegram-канал Baza.

Труп обнаружили в заброшенном дачном доме неподалёку от села Анишино. Помимо головы, у него отсутствовали кисти рук, а на груди и ногах были следы осколочных ранений. Кроме того, на месте происшествия были найдены рычаг взрывателя от гранаты РГД-5, предохранительное кольцо и поражающие элементы. Все находки отправлены на экспертизу.

Подполковник ушёл из дома 18 ноября.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае покончил с собой глава местного управления СКР полковник Сергей Сарапульев. Его нашли мёртвым в собственном доме после совещания, посвящённого стрельбе в ПГНИУ, по итогам которого многие следователи были отстранены от работы.