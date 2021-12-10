Обезглавленное тело пропавшего офицера Росгвардии нашли под Тулой

В Тульской области найдено обезглавленное тело подполковника Росгвардии, пропавшего в середине ноября. Предполагается, что мужчина перед смертью ушел из дома, поссорившись с бывшей женой, сообщает Telegram-канал Baza.
Труп
Подполковник ушёл из дома 18 ноября.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае покончил с собой глава местного управления СКР полковник Сергей Сарапульев. Его нашли мёртвым в собственном доме после совещания, посвящённого стрельбе в ПГНИУ, по итогам которого многие следователи были отстранены от работы.