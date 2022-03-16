Обещавшему резать русских украинцу предрекли судьбу нацистских преступников

Украинскому телеведущему Фахрудину Шарафмалу, пригрозившему лично вырезать семьи русских, стоит «оглядываться по центрифуге — вниз, вверх, влево, вправо», рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. Парламентарий предрёк журналисту судьбу нацистских преступников — «позорная и гнусная смерть», в том числе на виселице, как в случае с Адольфом Эйхманом — одним из ответственных за массовое истребление евреев во Второй мировой войне.

Эйхманы, Борманы, Гитлеры, Мюллеры — они все закончили жизнь позорной и гнусной смертью, если называть вещи своими именами, на виселице. Кто пользуется их тактикой — закончит так же. Для этого есть большой, сильный русский народ. Он в этом плане наведёт порядок. Так всегда было, есть и будет. Никто от этого никуда не убежит — планета только кажется большой, но каждый за свои поступки, если не за слова, ответит. Шарафмалу нужно по центрифуге оглядываться: вниз, вверх, налево, направо, везде. Он — невежда, человек без рода, без племени, никто, — заявил Хамзаев.

Убивать российских детей и устроить геноцид русских призвал в эфире украинского телеканала «24» ведущий Фахрудин Шарафмал. По его мнению, страна нуждается в победе, а не в мире, и достичь её можно только подобным способом. Он также процитировал Эйхмана, призывавшего «уничтожать детей, чтобы уничтожить нацию».

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.