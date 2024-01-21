Стало известно, как изменится объем выдачи ипотеки в России Объем выдачи по ипотечным кредитам может упасть до 6 трлн рублей в 2024 году

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Объем выдачи по ипотечным кредитам может снизиться до 6–6,4 трлн рублей в 2024 году, рассказал «Известиям» эксперт в области недвижимости Ильдар Хусаинов. По его словам, формирующийся сейчас отложенный спрос на рынке постепенно начнет реализовываться ближе к концу второго квартала, уже во втором полугодии следует ожидать роста покупательской активности.

Самым сложным периодом для рынка недвижимости будет первый квартал 2024 года, здесь мы прогнозируем наибольшее снижение реального спроса, всему рынку необходимо трансформироваться под новые условия ипотечного кредитования, — заявил Хусаинов.

Он добавил, что на вторичном рынке в первом полугодии будет расти средний уровень скидок. Появятся выгодные варианты для покупки даже при нынешних высоких ставках по ипотечным кредитам, резюмировал собеседник издания.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что семейная ипотека стала самой востребованной и масштабной по выдаче в рамках кредитования с господдержкой в 2023 году. По его словам, она очень хорошо «раскрутилась» и впервые достигла таких результатов. За прошедший год выдано 7 млн ипотечных кредитов, 2,4 млн из них прошли по льготным программам. Вице-премьер уточнил, что это в 1,5 раза больше, чем в 2022 году.

До этого сообщалось, что средний размер скидок при продаже квартир на вторичном рынке жилья в России с января этого года пребывает на рекордно низком уровне и не превышает 3%. При этом в некоторых крупных российских городах тенденция на рост среднего дисконта все же наметилась, там скидки превысили 9%.