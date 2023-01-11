Объем военной помощи Запада Киеву почти сравнялся с оборонным бюджетом РФ ТАСС: объем военной помощи Киеву с начала СВО почти сравнялся с оборонным бюджетом России

Фото: Pfc. David Dumas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зарубежные страны и международные организации с момента начала Россией спецоперации на Украине оказали Киеву помощь на общую сумму более $150,8 млрд. При этом объем военной помощи Украине ($48,5 млрд) составил 94,9% от оборонных расходов России за 2022 год ($51,1 млрд), сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

Агентство отмечает, что общий объем помощи Запада Украине с начала спецоперации в 2,7 раза превысил ее бюджет на 2022 год ($55,5 млрд).

Основным военным «донором» Украины стали США, передавшие Киеву около $24,2 млрд деньгами и оружием. Великобритания ($3,6 млрд), как подсчитали в ТАСС, занимает второе место, а на третьем оказался Евросоюз ($3,28 млрд).

Ранее британский политолог и журналист Финиан Каннингем заявил, что ключевые страны НАТО нарушили обещание не поставлять Украине наступательную бронетехнику.

Он отметил, что сценарий, при котором немецкие танки въезжают на территорию Украины для борьбы с Россией, еще недавно можно было считать нереальным,но сегодня именно по такому сценарию движется опосредованная война НАТО против России.