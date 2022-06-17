Объективные причины: россияне жалуются на отказ в гарантийном ремонте машин Юристы предлагают возвращать дилерам сломанные автомобили по двойной цене

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Сотрудник цеха кузовного ремонта в официальном дилерском центре

Российские автодилеры начали всё чаще отказывать клиентам в ремонте находящихся на гарантии машин. Об этом заявили в Национальном автомобильном союзе. В организации сообщили о ряде судебных исков, поданных по таким фактам. В союзе связывают отказы в ремонте с дефицитом необходимых запасных частей. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, признают, что в текущих условиях институт гарантии стал во многом теоретическим, и рекомендуют автовладельцам возвращать сломанные машины дилерам по актуальной стоимости.

Есть гарантия, нет ремонта

Отказы в гарантийном ремонте автомобилей в последнее время стали происходить всё чаще, рассказал NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, как правило, это связано с тем, что на фоне введения западных санкций компании, которые поставляли машины дилерам, ушли из России либо приостановили свою деятельность.

Запчасти не завозятся, поэтому у большинства брендов зачастую гарантийный ремонт просто не согласовывается. Кое-где это еще происходит, но это касается тех случаев, когда имеются запасы завезенных ранее запасных частей. Поэтому сейчас рассчитывать на гарантию я бы не стал, — пояснил Шапарин.

Он также сообщил, что к автомобильным брендам уже подан «целый ряд исков». Впрочем, собеседник издания признал, что пока они в основном отклоняются.

У дилеров большая проблема: они продали машину, клиент обратился по гарантии, автомобиль поставили на ремонт, но дилер так и не получил для него необходимые запчасти. Следовательно, автовладелец вправе идти в суд и получать от дилера двойную стоимость машины. Думаю, очень многие воспользуются такой возможностью, — уточнил Шапарин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Технический центр

Представитель одного из крупных автомобильных дилеров в Поволжье в приватной беседе рассказал NEWS.ru, что проблемы с гарантийным ремонтом действительно нарастают. Он подтвердил, что ключевая проблема заключается в нехватке необходимых запчастей и расходных материалов.

Сейчас дилеры пускаются на различные ухищрения, чтобы не принимать сломанный автомобиль на гарантийный ремонт. Например, говорят, что сегодня менеджер по гарантии отсутствует на рабочем месте, просят приехать в другой день. Уловок и предлогов — великое множество. Однако понятно, что главное — всеми правдами и неправдами не принять машину в ремонт, в ином случае начинается отсчёт времени. Если машину в установленные законом сроки починить не удастся, клиент действительно вправе рассчитывать на возврат денежных средств, — пояснил собеседник издания.

Эксперты уже не в первый раз заявляют о возникшем на рынке дефиците запчастей. Накануне это фактически подтвердил председатель Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Он признал, что российские компании в скором времени могут столкнуться с дефицитом запчастей из-за западных санкций. По его словам, ограничительные меры, введенные против России недружественными странами, вызвали целый ряд проблем: прерывание логистической и кооперационной цепочки, сложности во взаиморасчетах, изменение стоимости заимствований. Именно поэтому, подчеркнул Катырин, сегодня многие компании опасаются риска серьезного дефицита из-за истощения запасов товаров, запчастей и комплектующих.

Вернуть по двойной цене

Возникающие проблемы гарантийного ремонта пока еще только набирают обороты. Совсем скоро, прогнозируют эксперты, с этим столкнутся тысячи россиян по всей стране.

Как рассказал NEWS.ru председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач, продавцы автомобилей и дорожной техники иностранного производства действительно не могут в полном объеме обеспечить исполнение гарантийных обязательств по объективным причинам. При этом, отметил он, возникает не решенная пока проблема — эксплуатация лизинговой техники, потому как в подавляющем большинстве договоров лизинга установлена обязанность ремонта техники у производителей (дилеров), которые не могут обеспечить своевременный гарантийный ремонт. Это, в свою очередь, ведет к вынужденным простоям техники при обязательной её оплате со стороны лизингополучателя.

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru Технический центр

Как правило, это субъекты малого предпринимательства, которым и так несладко в существующей экономической ситуации. Правительство РФ пока не предложило эффективного механизма решения этой проблемы, а идти в суд с иском дорого, долго и без гарантированного результата, — констатировал Храпач.

Согласно пункту 1 статьи 20 закона «О защите прав потребителей», срок устранения недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может превышать 45 дней, напомнил в разговоре с NEWS.ru адвокат Григорий Сарбаев.

В случае нарушения указанного срока потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки, указал юрист.

Продавцом в данном случае действительно выступает компания-дилер, поэтому выбор у нее, прямо скажем, небогатый: осуществить гарантийный ремонт, например китайскими запчастями параллельного импорта, но это надо делать по согласованию с покупателем. Возможно предъявить претензии автопроизводителю, однако тот сошлется на форс-мажор в форме решений своего национального правительства, — заявил Сарбаев.

Таким образом, в России складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, гарантийные обязательства никто не отменял, с другой — добиться их исполнения в текущих реалиях становится всё сложнее.

Это и вправду так: гарантия есть — и её нет. Конечно, дилеры в этом вряд ли признаются, будут всячески волокитить процесс ремонта — приезжайте завтра, подождите еще недельку... Поэтому автовладельцам можно посоветовать одно: попытаться вернуть сломанную машину продавцу. Правда, это редко происходит добровольно: дилеры не любят удовлетворять досудебные претензии. Они, вероятно, рассчитывают, что проблема как-то сама собой рассосётся. А может, думают, что за это время или сервис подохнет, или сам клиент, — пояснил NEWS.ru президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru После ДТП

Официальный представитель Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вера Павлова сообщила NEWS.ru, что пока жалоб на отказы в гарантийном ремонте в РОАД не поступало.

Возможно, задержки [ремонта] связаны с увеличенными сроками поставок запчастей, — пояснила она.

Впрочем, гарантийный вопрос неизбежно обострится с запуском анонсированной ранее властями системы параллельного импорта. Транспортные средства, ввозить которые на территорию страны начнут с использованием такого механизма, будут лишены гарантии производителя. Как ожидается, машины в Россию повезут через Китай, Армению, Турцию и Казахстан.