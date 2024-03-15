Ликвидировать как вредный: какой урок могут убрать в школе, хотя все против

14 марта помощник президента России Владимир Мединский предложил объединить в основном и едином государственных экзаменах (ОГЭ и ЕГЭ) обществознание и историю. Почему он выступил с такой инициативой, как отреагировали в России?

Зачем объединять историю и обществознание в ЕГЭ и ОГЭ

Мединский предложил изменить структуру экзаменов и задания в них. По его мнению, достаточно добавить в ЕГЭ и ОГЭ по истории вопросы, связанные с обществознанием. Мединский отметил, что многие сотрудники профильных министерств и ведомств предлагают ликвидировать обществознание как «вредный» предмет.

«В конечном итоге, в идеале, на мой взгляд, хорошо бы нам сделать единый ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию. Просто добавить вопросы, связанные с обществознанием. Я не скрою, что многие сотрудники министерств и ведомств предлагают этот предмет (обществознание. — NEWS.ru) ликвидировать как вредный... Посмотрим, попробуем сохранить [обществознание]», — цитирует Мединского ТАСС.

22 февраля 2024 года Минпросвещения подготовило проект приказа, согласно которому предлагается исключить обществознание из школьной программы 6–8-х классов. Инициатива также предусматривает сокращение количества часов для изучения этого предмета в 9-х и 10-х классах до одного урока в неделю. За счет освобожденного времени Минпросвещения предлагает в полтора раза увеличить количество часов для изучения истории.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Мединский

Кто и почему против исключения обществознания из школьной программы

Политолог и один из авторов Конституции РФ Сергей Шахрай выступил против сокращения часов на изучение обществознания. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что во многие высшие учебные заведения на ряд гуманитарных специальностей принимают по результатам ЕГЭ именно по этому предмету.

«Есть такая поговорка: „Лучшее — враг хорошего“. Поскольку у нас в стране на целый блок гуманитарных факультетов принимают по результатам ЕГЭ по обществознанию, не надо менять и уменьшать количество часов этого предмета. Пусть пока все останется как есть», — объяснил политик.

Он также обратил внимание, что из школьных экзаменов исключают ряд тем, такие как «демократия», «гражданское общество» и «международное право». Шахрай иронично отметил, что это происходит, так как «достигнута высшая планка» в данных процессах.

Похожей точки зрения придерживается депутат Госдумы Михаил Берулава. По его словам, в исключении обществознания из школьной программы нет никакой необходимости, как и в объединении экзаменов по этому предмету с историей.

«Вопрос не стоит так, что обществознание надо убрать, а просто растворить его в других предметах — можно. <...> Объединить можно, а цель? Сократить число учебных предметов? А содержание-то обществознания мы все равно будем включать в образование. Оно все равно будет. История все равно не заменит обществознание», — заявил Берулава в беседе с НСН.

В разговоре с NEWS.ru доктор педагогических наук, заслуженный учитель России Евгений Ямбург выразил сомнение в целесообразности инициативы Мединского.

«Мне не кажется это предложение удачным. Разные вузы, куда поступают дети, где-то преподают историю, где-то обществознание. Кстати, по обществознанию гораздо больше таких вузов, это и экономические, и математические. Я не знаю, чем обосновывалось это предложение. Зачем объединять? Непонятно. Только пугать детей. Пусть они имеют право выбирать более гибкий вариант», — заявил он.

Некоторые пользователи Сети также остались недовольны инициативой. В комментариях напомнили, что обществознание и история — разные предметы, которые одинаково важны для формирования гражданской позиции. Кроме того, пользователи считают, что «люди потеряют работу, а дети завалят экзамены».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Школьники перед началом проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ)

Поддержали ли в России идею Мединского

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман раскритиковал школьный курс обществознания. Он напомнил, что история и обществознание пересекались еще во времена советской системы образования. Теперь же, как отметил Вассерман, решения об объединении дисциплин должны принимать профильные методисты и педагоги.

«В советское время это были отдельные предметы. В рамках курса истории давалось представление о многих закономерностях, определяющих ее ход. Курс обществоведения посвящался углубленному изучению этих закономерностей с упоминанием исторических событий, в которых они проявлялись. Возможно, в объединении курсов есть смысл, но нельзя впадать в крайность. <...> Но это вопрос методики преподавания, обсуждать его должны ученые, не только историки, но и методисты», — подчеркнул Вассерман в разговоре с НСН.

В Сети предполагают, что объединение дисциплин будет мотивировать школьников серьезнее относиться к предмету. Пользователи отмечают, что обществознание большинство детей начинает вдумчиво изучать только в 9-м классе, готовясь к ОГЭ. До этого момента не все школьники заинтересованы в понимании устройства страны, а также своих прав и обязанностей, закрепленных в законах.

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