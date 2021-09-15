Объединение расследователей коррупции OCCRP прекратило работу в России

Объединение журналистов-расследователей Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) объявило о прекращении работы в России из-за давления властей на независимые СМИ. Об этом говорится на сайте организации.

В сообщении отмечается , что за последний месяц большинство партнёров центра были признаны властями иноагентами или нежелательными организациями. СМИ с таким статусом должны соблюдать жёсткие требования, а многие были вынуждены прекратить работу.

Сейчас наша работа в России может принести местным журналистам больше вреда, чем пользы, — подчеркнул главный редактор OCCRP Дрю Салливан.

Он отметил, что организация не прекратит писать о коррупции в РФ, однако сейчас правительство страны «по своему обыкновению будет наказывать своих же граждан за сотрудничество с нами». В связи с этим российским сотрудникам центра предложили переехать за границу, а отказавшимся выплатили выходные пособия и помогли с поиском работы.

Мы продолжим выпускать расследования о России. Российское правительство — крупный игрок, который активно распространяет коррупцию и дезинформацию, регионально и на международном уровне, и пытается дестабилизировать другие страны. Мы не будем это замалчивать, — подчеркнул директор по инновациям OCCRP Пол Раду.

Ранее российские СМИ обратились к власти с требованием перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы, начать расследовать инциденты с избиениями, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, а также соблюдать законодательство. По мнению журналистов, речь идёт об уничтожении негосударственных СМИ и давлении на отдельных журналистов, сведения которых ведомства уже почти не стремятся опровергать.

За последнее время Минюст РФ признал иностранными агентами издания «Медуза», VTimes(закрылось после получения статуса), «Первое антикоррупционное СМИ», The Insider, «Важные истории», телеканал «Дождь» и ряд журналистов этих изданий. Кроме того, после блокировки Роскомнадзором были закрыты «Открытые Медиа» и «МБХ Медиа» (власти счтиают, что они связаны с британской НПО Open Russia Civic Movement, которая признана ими нежелательной организацией). Статус нежелательной организации получило расследовательское издание «Проект».