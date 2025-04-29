Обалденные ленивые хачапури на завтрак! Упрощенный вариант за 20 минут!

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Готовим ленивые хачапури по-домашнему: творожные лодочки с сулугуни! Этот упрощенный вариант грузинской классики готовится за 20 минут!

Вам понадобятся: 250 г творога, 200 г сулугуни, 1 яйцо, 100 г муки и щепотка соли.

Разомните творог вилкой, добавьте яйцо и муку. Замесите мягкое тесто — оно не должно липнуть к рукам. Сулугуни нарежьте мелкими кубиками.

Разделите тесто на четыре части, каждую раскатайте в овал. В центр выложите сыр, защипните края, оставив середину открытой. Получится лодочка.

Выпекайте на сухой сковороде под крышкой 3–4 минуты с каждой стороны до румяности. Подавайте сразу, пока сыр тянется! Эти хачапури хороши со сметаной и свежей зеленью.

Секрет успеха — в сочном сулугуни, который плавится, создавая ту самую «лодочку». А творожное тесто делает их нежнее традиционных. Идеальный перекус, когда хочется грузинского колорита без лишних хлопот!

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